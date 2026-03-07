Schlechten Nachrichten prasseln ständig auf uns ein, gerade in dieser Woche. Doch der Eindruck täuscht: Es gibt viel mehr Gutes als wir denken. Wir müssen es nur wahrnehmen.

Tödliche Messerstecherei, Prozess wegen der Bluttat eines jungen Mannes. Krieg im Iran, Preisexplosion an den Tankstellen. In dieser Woche wurden wir mit schlechten Nachrichten nur so überschüttet, egal wohin wir schauten. Ist sie nun mal so, die Welt? Ist alles schlecht? Nein!

Es gibt genug Gutes, doch leider geht es in der negativen Stimmung, in den großen Schlagzeilen unter. Ja, die Medien verbreiten die Nachrichten, machen die Schlagzeilen. Und es ist eine einfache Wahrheit, dass Menschen auf Schreckensnachrichten stärker reagieren als auf schöne Geschichten. Das liegt wohl in der Evolutionsbiologie begründet: Der Mensch muss wachsam sein, muss auf mögliche Gefahren schnell reagieren, um zu überleben. Wer verträumt das liebliche Gänseblümchen auf der Wiese bewundert, zack, der wird vom Säbelzahntiger gefressen.

Säbelzahntiger und Bänkelsänger als Vorboten der sozialen Medien

So funktionieren auch die Algorithmen in den sozialen Medien: Was erregt und Angst macht, wird geklickt. Und von dem, was wir klicken, bekommen wir mehr angezeigt. Bis wir aus dieser Negativblase nicht mehr herauskommen. Aber schon früher, ganz ohne Technik und Internet, war das Grundschema dasselbe: Wovon handelten die Moritaten der Bänkelsänger? Wo fanden die Hinrichtungen statt und zogen die Massen an?

Also, durchbrechen wir diesen Kreislauf und schauen aufs Positive. Besser gesagt: Schauen wir auf die Tatsachen. Wie viele Nachrichten, neben der Messerstecherei und dem Prozess, gab es in dieser Woche, die von Erfreulichem berichteten?

Da war das Video über Kaiserslautern, das die Stadt von ganz anderen Seiten als den oft geschmähten zeigt. Da war das Start-up mit dem Frische-Scanner, das gleich zwei bedeutende Preise eingeheimst hat. Da war die an der Röhmschule verlegte Stolperschwelle, die das Engagement der Schule zeigt. Da war die Auszeichnung für 15 Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Baby-Kleiderkammer. Da war die Ankündigung der Stadt, künftig Führerscheine und eventuell auch andere Dokumente am Automaten auszugeben, um Wartezeiten zu verkürzen. Da war der vor Energie sprudelnde Leiter des Citymanagements, der vom Stadtjubiläumsprogramm erzählte. Da war die angekündigte Sanierung und Aufhübschung der Fußgängerbrücke zum Pfalztheater. Da war der Tierschutzpreis des Landes für den Verein Pfotenhilfe Kaiserslautern. Da war die ins Positive umgeschwenkte Stimmung bei der Pfaff-Belegschaft nach großem Personalabbau. Da war der ehrenamtliche Digital-Botschafter, der die Qualifizierung zum ePA-Coach draufgesattelt hat und nun Senioren informiert und unterstützt. Da war der Avatar von König Barbarossa, der im Stadtmuseum mit Besuchern spricht. Da war die seit 60 Jahren im deutsch-amerikanischen Club Tätige. Da war der Escape Room im 42 Kaiserslautern, bei dem man mit Spaß lernt, was man gegen den Klimawandel tun kann …

Das 42 übertraf seine eigenen Erwartungen um Längen

Apropos 42: Seit genau einem Jahr gibt es das Transferzentrum 42, das sich zum Ziel gesetzt hatte, Bürger und Wissenschaft zusammenzubringen. Uni, Hochschule, Forschungsinstitute, Handwerkskammer bündeln ihr Wissen und bringen es – dort, wo sich früher die Kleiderständer im C&A aneinanderreihten – dem Bürger nah. Wissenschaft zum Anfassen. Wissenschaft zum Mitmachen.

Skeptiker gibt es immer, gab es auch hier, ob so ein Konzept aufgehen kann. Ob sich genug Menschen für wissenschaftliche Themen interessieren und dafür in die Eisenbahnstraße pilgern, um Exponate anzuschauen. Oder Vorträge anzuhören. Die Antwort ist nun, nach einem Jahr, ein eindeutiges Ja. 15.000 Besucher hatte man sich fürs erste Jahr vorgenommen. Nach vier Wochen waren es bereits 6900, im dritten Monat war das Jahresziel von 15.000 bereits geknackt. Und jetzt steht der Zähler bei 42.163. Das darf man wohl guten Gewissens einen Erfolg nennen. Mit 50 Besuchern pro Tag hatte man gerechnet, nun steht die Marke bei 140 täglich. Fast eine Verdreifachung des selbst gesteckten Zieles: Davon können viele kommerzielle Organisationen nur träumen.

Wissen zum Anfassen und Mitmachen stärkt die Gesellschaft

Wird Wissen nicht trocken referiert, sondern anschaulich und verständlich gemacht, weckt es Interesse. In einer virtuellen Welt den Alltag eines Obdachlosen zu erleben, wirkt stärker als jedes Buch mit Fakten. Darf ich im Escape Room mit Gleichgesinnten einen Weg aus der Klimakatastrophe suchen, bleibt mehr über den Klimaschutz hängen, als ich in einer Doku höre. Der Mitmach-Effekt, das Selber-Machen sind der Schlüssel zum Erfolg. Die Exponate im 42 sind keine Werke hinter Glas zum bedächtigen Anschauen aus der Distanz, sondern zum Anfassen. Zum Begreifen. Und ganz nebenbei ist dies gut für die Gesellschaft, da durch Wissensvermittlung Teilhabe, Selbstwirksamkeit und somit die Demokratie gestärkt werden.

Also: Gehen wir dorthin, wo wir etwas bewegen können. Schauen wir dorthin, wo andere etwas bewegen. So schärfen wir den Blick fürs Positive. Das heißt nicht, das Negative auszublenden. Auch das gehört zur Welt. Aber mit wachem und neugierigem Blick sehen wir mehr. Und auch mehr Gutes.