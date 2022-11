Gemeinsam Gutes tun, Verantwortung übernehmen und mit Herausforderungen umgehen: Ziele, die sich Mitglieder von „Leo Kaiserslautern“, der Jugendorganisation des Lions Club gestellt haben.

Zwei Jahre lang hatte Leonie Scharff bis vor kurzem das Amt der Präsidentin inne. Obwohl sie sich zurzeit am Bodensee befindet, um dort eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin zu absolvieren, hält sie Kontakt zum Lauterer-Leo-Club und ihren Mitstreitern. 2019 hat die junge Frau am Gymnasium für Gesundheit und Soziales der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Verwaltung Abitur gemacht. Da lag eine Ausbildung im medizinischen Bereich vor einem Studium nahe.

Der Krieg in der Ukraine habe die Leos nicht kalt gelassen. „Wenn wir schon nicht in die Ukraine fahren können, um den Menschen vor Ort zu helfen, dann durch eine Aktion, die ihnen zugutekommt“, so Leonie Scharff. Kreiert haben die Mitglieder der Jugendorganisation ein Genusspaket. „Genießen für einen guten Zweck“ haben sie ihre Initiative überschrieben, deren Erlös zugunsten der unter dem Krieg in der Ukraine leidenden Menschen an Caritas International gespendet werden soll.

Produkte von Erzeugern aus der Region

Zum Inhalt des Genusspakets gehören Produkte von lokalen Erzeugern wie herzhafte Cracker in verschiedenen Geschmacksrichtungen von Sternekoch Peter Scharff aus Kaiserslautern, ein selbst gemachtes Kräuteröl, eine handgemachte Seife des „Good Old Soap Shops“ in Landstuhl und Nudeln einer Nudelmanufaktur. Ergänzt werden kann der Inhalt des Pakets mit einer Flasche Weißburgunder eines Weingutes in Biebelnheim. „Bei dem Wein handelt es sich um einen Spendenwein, den die junge Winzerin im Frühjahr ins Leben gerufen hat.“

Das Besondere an dem „Zukunftswein“: „Die Flasche ist mit einem Etikett versehen, das eine befreundete russische Künstlerin als anonymes Statement gegen den Krieg gemalt hat“, erläutert Leonie Scharff. 50 Prozent der Verkaufserlöse des Weins gehen an Caritas International. „Dieses Projekt haben wir uns zum Vorbild genommen.“ Ein Genusspaket inklusive „Zukunftswein“ ist für 45 Euro, ein Paket ohne Wein ist für 35 Euro erhältlich. Bestellhinweise gibt’s auf der Homepage des Leo Clubs: kaiserslautern.leo-clubs.de.