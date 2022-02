Ab sofort wird das Gesundheitsamt keine Genesenennachweise mehr versenden. Das hat die bei der Kreisverwaltung angesiedelte Behörde mitgeteilt. Jeder von Covid-19 Genesene kann demnach seinen positiven PCR-Befund in der Apotheke vorlegen und erhält dort einen digitalen Genesenennachweis. Dieser könne über den QR-Code in eine App eingelesen werden, aber auch in Papierform verwendet werden. In der Apotheke muss neben dem positiven PCR-Laborbefund auch der Personalausweis vorgelegt werden. Ein positiver zertifizierter Schnelltest (PoC-Befund) sei aktuell nicht für einen Genesenennachweis ausreichend.

Das Gesundheitsamt weist auch darauf hin, dass künftig PCR-Tests weiterhin für die Covid-Diagnose unumgänglich sind. Jedoch könnten zukünftig Quarantäneverkürzungen, also das sogenannte Raustesten mit einem zertifizierten Schnelltest, erfolgen. Das Gesundheitsamt bittet Betroffene, sich nach der aktuellen Absonderungsverordnung zu richten.