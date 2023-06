Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne außenwirksames Tamtam hat sich Britta E. Buhlmann von der Lauterer Pfalzgalerie verabschiedet. Die promovierte Kunsthistorikerin, die am vorigen Wochenende 66 Jahre alt geworden ist, stand über ein Vierteljahrhundert an der Spitze des Museums. Ihr Nachfolger Steffen Egle wird am kommenden Freitag ins Amt eingeführt.

Der 46-Jährige kommt von der Staatsgalerie Stuttgart und wirbt für einen „Perspektivwechsel“. Nach eigener Aussage will er „Kunst und Lebenswelten verbinden“. Nach seiner