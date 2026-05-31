Zwei Tage lang standen bei einer Konferenz am Fraunhofer-IESE die Herausforderungen im Mittelpunkt, die der demografische Wandel an Kommunen wie Kaiserslautern stellt.

Experten des DFKI, des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software-Engineering IESE und von der RPTU in Kaiserslautern arbeiten in einem von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderten Projekt zusammen. „Ageing Smart – Räume intelligent gestalten“ heißt es. Hinter dem Begriff, der etwa mit „schlau altern“ übersetzt werden kann, verbirgt sich das Bestreben, demografische Entwicklungen nicht nur zu benennen und zu verstehen, sondern auch die Kommunen dazu zu befähigen, auf Trends und Strömungen reagieren zu können. Mit dabei war die Stadtsoziologin Annette Spellerberg, die an der RPTU lehrt und auch die Projektleitung bei „Ageing Smart“ hat. Mit ihr hat sich Andreas Sebald kurz vorm Ende der Konferenz über Babyboomer, Treffpunkte, Mobilität und die Frage nach dem Geld unterhalten.

Frau Professorin Spellerberg, wie läuft die Abschlusskonferenz?

Total gut! Ich bin der Meinung, sie ist ein voller Erfolg. Es nehmen rund 120 Menschen teil, ich habe gute Vorträge gehört, die Gäste sind interessiert, es läuft super.

Freut mich. Was steht denn im Zentrum der Konferenz?

Das Projekt heißt „Ageing Smart – Räume intelligent gestalten“. Es geht darum, Software-Tools zu entwickeln, mit denen Entwicklungen in der Demografie für bestimmte Kommunen besser abgebildet werden können. Idealerweise können diese Tools dann auch auf andere Regionen übertragen werden.

Welche Regionen stehen bei Ihnen im Fokus?

Das sind Gebiete und Gemeinden aus drei Bundesländern, aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie aus Thüringen. Mit dabei sind Städte wie Mannheim und Jena, aber auch Kaiserslautern, sowie suburbane Regionen wie Nieder-Olm und Remshalden, aber auch ländliche Gemeinden wie Kusel-Altenglan und das Geisaer Land nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze in Thüringen.

Verstehe. Was wurde nun genau unter die Lupe genommen?

In den Siedlungsräumen gibt es, mit Blick auf unterschiedliche Bereiche, verschiedene Trends: Digitalisierung, Klimawandel und Mobilitätslücken, aber auch Fragen, wie die Menschen wohnen und in Zukunft wohnen wollen. Die Planungen der Gemeinden macht das ungemein schwierig, es soll ja nicht an den Bedürfnissen der Menschen vorbei geplant werden.

Und dazu haben Sie Daten ausgewertet?

In den Kommunen sind ganz viele Daten vorhanden, die aber teilweise gar nicht genutzt werden. Unser Ansatz war, uns die Grundlagen anzuschauen, die es gibt, beispielsweise Datensätze zur Bevölkerung und den Gebäudestrukturen. Wir haben auch eigene Interviews geführt, eigene Daten erhoben, und das Ganze dann für die lokale Ebene zusammengebracht. Ein Wunsch der Kommunen war beispielsweise, dass die auf unserer Datenbasis von IESE, DFKI und der Mathematik entwickelte Software anschlussfähig ist, also vor Ort auch langfristig und für weitere Zwecke genutzt werden kann.

Was stand für Sie im Mittelpunkt?

Ganz unterschiedliche Aspekte, etwa die Mobilität: Wie kommen Menschen in unterschiedlichen Kommunen in einer bestimmten Zeit von A nach B, auch wenn sie beispielsweise in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind? Wie steht es um die Gesundheitsversorgung? Wie sind Apotheken und Hausärzte erreichbar? Wie alt sind die Ärzte und wie lange praktizieren die wahrscheinlich noch? Wie steht es um die Lufthygiene? Einen ganz besonderen Augenmerk haben wir auf die Generation der Babyboomer gelegt.

Warum?

Nun, der Anteil an der Bevölkerung der Boomer, also grob der Jahrgänge geboren von Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre, beträgt mehr als 20 Prozent, und die Generation befindet sich gerade im Übergang, vom Berufsleben in den Ruhestand. Und die haben vielfältige Ansprüche, etwa, wie sie ihre Freizeit gestalten können. Sicher: Viele fahren Rad oder basteln zu Hause, aber die Menschen wollen auch Abwechslung. Im eher ländlichen Geisaer Land war das etwa eine Erkenntnis, dass bei sehr hoher Bindung an den Ort die Zufriedenheit mit der Freizeit nicht sehr hoch war. Man hat sich dort jetzt zum ersten Mal damit befasst, mit der Freizeitgestaltung und den Wünschen der Babyboomer. In Remshalden ging es mehr um Mobilität, da stand dann ein Bürgerbus im Raum.

Welche Ansatzpunkte gab es für Kaiserslautern?

Nun, Kaiserslautern ist, wie bekannt ist, nicht so wohlhabend. Es gibt häufiger Armut im Alltag. Wenn die Babyboomer in Rente gehen, müssen möglicherweise einige ihre Wohnung verlassen. Wohnen ist – wie überall - ein riesiges Thema. Wie wollen die Menschen im Alter wohnen? Die Babyboomer leben zu einem überwiegenden Teil im Eigentum, also in eigenen Häusern oder Wohnungen. Dort wollen die Menschen auch möglichst lange bleiben und ihr junges Alter genießen. Sie ziehen in der Regel nicht um in kleinere Einheiten, von Babyboomern im Eigentum lediglich zwei Prozent pro Jahr, bei Mietern sind es sieben Prozent, auch das ist nicht viel. Große Wohnungen und Häuser werden also nicht in dem Maße frei, wie es viele gerne sehen würden. Vielleicht könnte man eher den Wohnraum neu aufteilen, vielleicht Einliegerwohnungen schaffen in größeren Häusern. Wenn man weiter in die Daten schaut, merkt man, dass sich viele Menschen, etwa elf Prozent, einsam fühlen, nach Gemeinschaft streben. Die Frage nach Gemeinschaft, nach Treffpunkten, ist also da. Allerdings, auch das ist eine Erkenntnis, sind gemeinsame Wohnprojekte meistens nicht die Lösung. Das gilt im Übrigen für alle Modellkommunen, die bei dem Projekt dabei waren.

Auch auf dem Land?

Ja, auch auf dem Land. Da möchten die Menschen auch Orte der Begegnungen, das können Dorfkneipen sein, oder Cafés oder Gasthäuser. Die Menschen wollen, dass in ihren Quartieren, unabhängig von Stadt oder Land, mehr passiert.

Wie könnte es weitergehen?

Nun, das ist nicht ganz so leicht. Die Projektförderung durch die Carl-Zeiss-Stiftung, die sehr großzügig war, läuft leider aus. Wir sind da im Moment auf der Suche. Der Korridor für mögliche Förderungen ist leider etwas enger geworden, aber wir brauchen eine Anschlussfinanzierung. Es wäre unglaublich schade, wenn das Projekt nicht weitergeführt werden könnte. Vielleicht finden sich ja auch ein paar Kommunen oder Mobilitätsdienstleister, die daran Interesse haben. Denn: Die Erkenntnisse und die Tools dazu, die sind praktisch in allen Verwaltungen einsetzbar.