Am Samstag hat sich Benni Früh das Mainzer Duell im Verbandspokal-Halbfinale angeschaut. Titelverteidiger Schott ist mit einem 2:1 ins Endspiel eingezogen – doch auch vom Gegner war der Coach des FCK II angetan. Der SV Gonsenheim ist Auftakt-Gegner der Lauterer U21 in der Oberliga-Aufstiegsrunde. Die Generalprobe zu der Partie ist Früh und seinem Team geglückt. Am Freitagabend besiegten die Roten Teufel den FK Pirmasens mit 1:0 (0:0).

„Das ist halt Oberliga-Fußball – die Spitzenmannschaften in der Nordgruppe haben Qualität“, schaut Früh auf die anstehenden Herausforderungen. Mit beiden Mainzer Klubs und mit der TuS Koblenz muss der FCK noch jeweils zweimal die Klingen kreuzen. Dem FK Pirmasens – dem Meister der Gruppe Süd, der die Lauterer im Schlussspurt zu Frühjahrsbeginn noch überholt hat – begegnet der FKP bekanntlich nicht mehr. Doch für die Generalprobe war der Regionalliga-Absteiger genau der richtige Gegner. Frühs Team ist gefordert worden, hat einen weiteren Vorgeschmack auf die Partien der Titelrunde bekommen.

Dass die Partie – leicht beeinträchtigt vom Funzelflutlicht auf dem Waldfischbach-Burgalber Galgenberg – letztlich ein guter Test war, in dieser Einschätzung war sich Früh mit seinem Pirmasenser Kollegen Martin Gries einig. „Die Pirmasenser waren sicherlich in Halbzeit eins überlegen. Aber wir haben das gut gemacht. Und dass wir gewonnen haben, ist natürlich noch mal ein Schub fürs Selbstbewusstsein“, sagte der Coach, der nach Peter Tretters Abschied Richtung Worms nun bis Rundenende als Cheftrainer fungiert, ehe er beim VfR Baumholder eine neue Herausforderung annimmt. Früh weiß noch nicht, ob er künftig einen Verbands- oder einen Oberligisten betreut. Klar wäre ihm lieber, er würde dem FCK auch in der kommenden Saison direkt begegnen. Dass Früh zuvor noch mit dem FCK aufsteigt, ist zwar möglich, aber denn doch eher unwahrscheinlich. „Es wäre vermessen, da jetzt zu sagen, Wir wollen das unbedingt schaffen. Es erwartet ja auch keiner. Wir haben jedenfalls keinen Druck“, betont Früh.

Boniangas toller Schuss

Allzu viele Pirmasenser Möglichkeiten hat sein blutjunges Team am Freitag nicht zugelassen. Letztlich hat ein Treffer genügt, bei dem der eingewechselte Kapitän Phinees Bonianga einen Stellungsfehler des FKP genutzt hat. „Wir lassen uns überwerfen“, kritisierte Gries die Unkonzentriertheit bei einem Lauterer Einwurf knapp innerhalb der Pirmasenser Hälfte. Bonianga bewies vor der Strafraumgrenze vorzügliche Schusstechnik – keine Chance für FKP-Torhüter Benjamin Reitz, der sechs Minuten vor Spielende bei einem Schlenzer des eingewechselten Jean-René Aghajanyan das 0:2 verhinderte. Es wäre die Krönung eines engagierten Auftritts gewesen, bei dem Frühs Truppe hohes Tempo gegangen ist. „Das war schon bemerkenswert.“