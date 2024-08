Mitten in Kaiserslautern, versteckt hinter Wänden mit Stacheldraht, schweißt General Dynamics tonnenschweres Kriegsgerät zusammen – und das als Weltmarktführer. Über 90 Prozent des Nato-Bestands an mobilen Brücken stammen aus dem Werk in der Pfalz, heißt es. Wenn man dem Geschäftsführer glaubt, ging es dem Standort noch nie so gut wie jetzt. Wie’s kommt? Besuch in den heiligen Hallen eines Rüstungskonzerns.

Es sind bedrohliche Zeiten, Monate der Unruhe, und natürlich wissen sie das hier. Oder anders: Wer nicht aufpasst, verliert. Man hört ja gerade so vieles