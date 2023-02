Gene Kim, Fechter der TSG Kaiserslautern, der in der Altersklasse U11 antritt, hat mit seinem Florett die Paris Open für sich entschieden.

Am Samstag stand der TSG-Florettfechter Gene Kim noch im Maintal auf der Planche, holte U11-Silber und gewann gemeinsam mit dem TSG-Nachwuchsteam die Goldene Maske vom Maintal. Am Sonntag legte das Fechttalent schon wieder los. Diesmal in Paris, bei den internationalen Paris Open. Im starken und 40 Mann großen Teilnehmerfeld in der U11 wusste sich der junge TSGler durchzusetzen und gewann Gold.

Zwei Vorrunden brachte er mit einer Trefferdifferenz von 29:4 hinter sich, gewann alle K.o.-Duelle mit deutlichem Vorsprung und stand im Finale dem Lokalmatador, dem Franzosen Beauvais vom Pariser SCUF gegenüber. Auch hier ließ sich Gene nicht beeindrucken, nicht von der Kulisse, die eindeutig hinter seinem Gegner stand, nicht von den vielen Gefechten, die er an diesem Wochenende schon in den Beinen und Armen hatte. Gene Kim gewann deutlich und völlig ungefährdet mit 8:4.

Anfang März stehen für ihn nun die American Championships in Texas an. „Paris war schon mal ein Ausrufezeichen an die Amerikanische Konkurrenz“, wertet TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering den eindrucksvollen Durchmarsch seines Schülers durch das Pariser Turnier.