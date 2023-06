Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der sehr junge Fechter der TSG Kaiserslautern Gene Kim beeindruckte beim international besetzten Turnier, der Schweizer Florett-Meisterschaft in Morges. Er gewann die Schweizer Championships in seiner Altersklasse U10 und dominierte am gleichen Tag noch in der U12 die Konkurrenz ohne eine einzige Niederlage.

In der U10 zog Gene aus der Vorrunde als bester Fechter in die Hauptrunde, um sich locker bis ins Finale zu fechten. Hier traf er auf den Franzosen Corvall Ulysse aus Lausanne, ging sofort in die Offensive, dominierte