Der Fechtsport nimmt langsam für die Amateure wieder Fahrt auf. Gene Kim, Nachwuchstalent der TSG Kaiserslautern, holte in Moers Silber.

Beim U11 Florett-Turnier in Moers setzte sich TSG-Fechter Gene Kim im 13-köpfigen Starterfeld bis ins Finale durch. Gleich im ersten Kampf musste der Zehnjährige gebürtige Koreaner in die Verlängerung. 20 Sekunden vor Ablauf der Zeit gelang ihm allerdings der entscheidende Siegtreffer. Nach fünf weiteren Siegen mit 29 gesetzten und nur neun erhaltenen Treffern zog Gene als bester Fechter in die zweite Runde ein.

Auch das Viertelfinale entschied er deutlich für sich. Im Halbfinale stand ihm mit Nicolas Schorn ein Moerser Lokalmatador gegenüber. Ob es die Stimmung in der Halle war, die Anfeuerungsrufe für seinen Gegner, Johannes Kettering-Krieger, der mitgereiste TSG-Cheftrainer, sah seinen bislang selbstbewusst agierenden Schüler schnell im Rückstand. Die Dominanz des Gegners war nicht zu übersehen. „Gene begann die zweite Hälfte des Gefechts hellwach, mutig und überrannte seinen Gegner mit spektakulären Aktionen“, war der Trainer dann doch ein wenig überrascht.

Der Finalkampf

Sein Schüler beendete das Halbfinale mit einem Siegtreffer in allerletzter Sekunde und traf im Finale mit Anton Weitauer erneut auf einen Moerser. Nach einem ausgeglichenen Kampf musste der Lauterer den entscheidenden Treffer gegen sich hinnehmen. Er verlor das Finale mit 4:5 und gewann Silber.

Gene, der in Korea mit fünf Jahren mit dem Fechten begann und kurz vor Ausbruch der Pandemie zur TSG kam, hat laut seinem Trainer nun die Chance, sich für die US Fencing Summer Nationals im Juli in Minneapolis zu qualifizieren. „Ein Traum, den ich ihm als Trainer natürlich gerne mit meinen Lektionen erfüllen möchte, da nur sehr wenigen diese Chance zuteil wird“, blickt Johannes Krieger-Kettering den nächsten Trainingseinheiten freudig entgegen, auch weil er sieht, wie insgesamt der Fechtnachwuchs nach der langen Pandemiezeit wieder aufblüht. „Einigen Kindern haben die Wettkämpfe gefehlt“, zieht er zufrieden Bilanz. Die harte Arbeit während der Pandemie, unter außerordentlich schwierigen Bedingungen, zahle sich jetzt aus.