Das klingt nach einem Plan. Die Entscheidung, Rainer Grüner zumindest temporär die Regie auf dem Pfaff-Gelände zu übertragen, ist goldrichtig.

Der 65-Jährige steuert die städtischen Töchter Stadtentwässerung und WVE seit Jahren, beide Unternehmen sind kerngesund, expandieren und sind modern aufgestellt.

Die WVE hat viel Erfahrung mit der Erschließung von großen Baugebieten nicht nur in Kaiserslautern. Das kann auf dem Pfaff-Gelände, wo es zuletzt nicht gut lief, nur von Vorteil sein. Zuletzt bei der Baureifmachung des 40 Hektar großen Grundstücks für Amazon hat die WVE bewiesen, was sie draufhat. Das lief, obwohl es kein einfaches Gelände ist, so zackig, dass der Online-Riese sogar früher mit dem Bau beginnen konnte. Grüner hat zudem den großen Vorteil, dass er vernetzt ist wie kaum ein anderer in der Stadt – und akzeptiert. Er wird es mit seinem Team schaffen, alle Beteiligten an einen Tisch zu holen. Genau daran hat es bei der Pfaff-Entwicklungsgesellschaft zuletzt auch gehapert.

Der Alsenborner ist zudem bekannt dafür, ein ausgezeichnetes Händchen als Führungspersönlichkeit zu haben. Als 2013 der Kaiserslauterer Abfallbetrieb am Boden lag, musste Grüner ebenfalls als Retter in der Not einspringen. Heute läuft der Laden.