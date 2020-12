Das Gesundheitsamt Kaiserslautern hat die städtische Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der früheren Hauptpost sicherheitshalber bis zum 30. Dezember unter Quarantäne gestellt. Das erklärte die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage. Bewohner der Einrichtungen waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Alle Heimbewohner seien am Montag wie geplant getestet worden. Die Ergebnisse würden am Dienstag erwartet.

