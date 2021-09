Die Europäische Woche des Sports findet jährlich vom 23. bis 30. September statt. Auch in Kaiserslautern werden in dieser Woche zwei kostenfreie Events angeboten, zu denen alle Bürgerinnen und Bürger in und um Kaiserslautern eingeladen sind. Letztes Jahr haben die Events zum allergrößten Teil aus bekannten Gründen online stattgefunden.

Die Europäische Woche des Sports ist eine Initiative der Europäischen Kommission mit dem Ziel, die Menschen in Europa für ein aktiveres Leben zu begeistern. Europaweit nehmen alle EU-Mitgliedsstaaten sowie weitere Partner-Länder an der Kampagne teil. Der Deutsche Turner-Bund koordiniert die Europäische Woche des Sports in Deutschland und ruft alle Vereine auf, in der Woche vom 23. bis 30. September ihre Türen zu öffnen. Eine aktive Gesellschaft sei schließlich eine gesunde, glückliche und inklusive Gesellschaft, gibt er zu bedenken.

Für Jung und Alt

Um möglichst viele Menschen einladen zu können, finden zwei kostenfreie Outdoor-Aktivitäten in Kaiserslautern statt: Am Freitag, 24. September um 18 Uhr laden Bewegungsmanagerin Jennifer Höning und Kickbox-Profi Patrick Vespaziani zu einem Event an den Betzetreppen ein. „Colour your stairs – gemeinsam die Betzetreppen mit Motivationssprüchen bemalen (mit Kreide)“ lautet das Motto. Kinder, Jugendliche und Familien sind eingeladen, die Betzetreppen mit Motivationssprüchen und Bildern zu verschönern. Im Anschluss daran um 19 Uhr findet ein Treppentraining mit der Personal Trainerin und dem Profisportler an genau diesen Treppen statt. Dabei wird gegangen und gelaufen und das Training ganz an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angepasst. Jung und Alt können gemeinsam an den Betzetreppen ein effektives Training gemeinsam erleben, werben die beiden. Der Treffpunkt ist jeweils in der Bremerstraße, der Park & Ride Parkplatz unterhalb der Betzetreppen.

Durch die Innenstadt

Am Dienstag, den 28. September um 14.15 Uhr, lädt Elke Ehrhardt von PhysioElite zu einem kostenfreien Stadtspaziergang für Jung und Alt ein. Treffpunkt ist die Physiotherapiepraxis PhysioElite in der Kerststraße 27-31. Gerne können auch Nordic Walking Stöcke mitgebracht werden. Die erfahrene Rehasport-Leiterin freut sich auf eine rege Teilnahme bei ihrer Walkingveranstaltung durch die Innenstadt von Kaiserslautern.

Zu beiden Veranstaltungen wird um eine Voranmeldung gebeten: entweder telefonisch bei der Bewegungsmanagerin der Stadt Kaiserslautern, Jennifer Höning, Telefon 0171 7894039, oder per E-Mail an j.hoening@lsb-rlp.de.

Partner der bundesweiten Kampagne sind die Deutschen Sportverbände: adh, Bund Deutscher Radfahrer, Deutscher Betriebssportverband, Deutscher Karate Verband, Deutscher Leichtathletik Verband, DOSB, Deutsche Reiterliche Vereinigung.

Gerne können sich noch weitere Ausrichter anschließen: Vereine, Fitness-Studios, Unternehmen, Schulen, Städte und Gemeinden. Unter #beactive in den sozialen Netzwerken oder auf der Website https://www.beactive-deutschland.de sind Informationen und Bilder zu allen Veranstaltungen der Europäischen Woche des Sports in Deutschland zu finden.