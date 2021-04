Für die meisten von uns ist es einfach, die Schuhe zu schnüren und nach draußen zu gehen, um dort zu laufen oder Fahrrad zu fahren. Aber wie viele sind auf Hilfe angewiesen und trauen sich auch mit Unterstützung nicht mehr nach draußen. Gerade denen, für die es wichtig wäre, sich draußen zu bewegen, fehlt es an Angeboten, die einen Anreiz schaffen, an die frische Luft zu kommen und sich zu bewegen, sagt Kaiserslauterns Bewegungsmanagerin Jennifer Höning.

Auch alleine um Vitamin D zu tanken wäre es wichtig, dass auch Rollstuhlfahrer nach draußen gefahren werden. „Wir als Familie unterstützen meinen 92-jährigen Opa täglich, wenigstens einmal am Tag nach draußen zu kommen, wo wir auch mal die Maske abziehen und eine wohltuende Atemgymnastik machen können“, sagt Höning. Sie versteht, dass oft die Eigenmotivation fehlt, „aber wenn wir nicht aktiv werden und unsere Mitmenschen motivieren, dann müssen manche Menschen auch bei strahlendem Sonnenschein in ihrem kleinen Zimmer sitzen bleiben“, sagt sie und weist auf eine Aktion hin, die die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz Land in Bewegung“ gestartet hat, die Menschen gerade in Coronazeiten in Bewegung bringen will. Neben vielen individuellen und digital durchführbaren Angeboten wurde mit Unterstützung der Bewegungsmanagerinnen und -manager sowie vielen Partnern die „Bewegungs-Paar-Tour Rheinland-Pfalz“ ins Leben gerufen.

Als Paar draußen unterwegs

Ziel ist es, während vier Aktionszeiträumen im Jahr gemeinsam als Bewegungspaar Kilometer zu sammeln – egal wo. Das Bewegungspaar kann dabei bunt zusammengesetzt sein: Ob Sportlerin und Neuinteressierter, Opa und Enkelin, Mensch mit und ohne Behinderung oder Freund und Freundin. Die Wahl einer geeigneten Bewegungsform ist jedem Paar selbst überlassen. So können die Bewegungskilometer beispielsweise mit Joggen, Gehen, Radfahren, Rudern, Walken oder Rollstuhlfahren gesammelt werden. Eines haben alle Bewegungspaare dennoch gemeinsam: Das Ziel, Rheinland-Pfalz mit seiner Landesgrenze von 1042 Kilometern gemeinsam so oft wie möglich zu umrunden. Insbesondere soll mit der Aktion neben einem aktiven Alltag auch die Inklusion und Integration gefördert werden.

So geht’s

Gestartet wird die Aktion am 1. und 2. Mai in Ludwigshafen. Bewegt werden kann sich auf zahlreichen Grünflächen wie dem Stadtpark oder im Rehbachtal und natürlich von zu Hause aus in Stadt und Land von Rheinland-Pfalz.

Das Bewegungspaar kann die gesammelten Bewegungskilometer auf der Aktionsseite von „Land in Bewegung“ melden. Weitere Infos unter https://land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungsangebote/landesweite-bewegungsaktionen/bewegungs- paar-tour/