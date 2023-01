Bereits am vergangenen Dienstagwaren Betrüger „mal wieder mit einer fiesen Betrugsmasche über WhatsApp erfolgreich“, teilt die Polizei am Wochenende mit. Ein 80-jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde von seiner vermeintlichen Tochter angeschrieben. Die „Tochter“ gab an, eine neue Handynummer zu haben, und veranlasste den Vater zu zwei Echtzeitüberweisungen auf ein deutsches und ein spanisches Konto. Das Geld sollte angeblich der Begleichung einer Rechnung dienen. Dem Mann ist ein finanzieller Schaden von rund 5100 Euro entstanden. Die Polizei rät, bei solchen Nachrichten keine Überweisungen vorzunehmen und die Angehörigen persönlich oder telefonisch unter der bisherigen Telefonnummer zu kontaktieren. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte auf jeden Fall Strafanzeige bei der Polizei erstatten.