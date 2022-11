Dass für Menschen ab 80 Jahren nichts mehr gehen soll, stimmt aus Sicht von Isolde Weisenstein einfach nicht. Anfang September hat die gelernte Krankenschwester und Erziehungswissenschaftlerin in Kaiserslautern die vom Land und den Krankenkassen geförderte zweite Position einer Krankenschwesterplus angetreten. Ihre Aufgabe, die sie mit viel Freude übernommen hat, sieht sie gerade darin, dies zu verhindern.

Pflegerische oder hauswirtschaftliche Tätigkeiten gehören nicht zu ihrem Aufgabenbereich. Im Gegenteil. Ihr Angebot richtet sich an hochbetagte Menschen ab 80 Jahren, die noch keine Pflege, wohl aber Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt brauchen. Wo es um Themen wie die Wohnsituation, die Mobilität, die Gesundheit gehe, lebe mancher/manche so vor sich hin, finde sich damit ab, dass er oder sie nicht mehr selber einkaufen oder Autofahren könne, dabei zunehmend einsamer werde.

Angebote gegen die Einsamkeit

Dem will Isolde Weisenstein wie bisher schon ihre Kollegin Nicole Beitelstein mit eigenen Angeboten entgegenwirken. Ein Schwerpunkt sind dabei mit dem Einverständnis der Senioren ihre kostenlosen Hausbesuche. Im neuen Stadtteilbüro im Jugendtreff Betzenberg in der Rousseaustraße ist außerdem eine wöchentliche Sprechstunde vorgesehen. Zusätzlich zum Betzenberg wird Isolde Weisenstein das Stadtgebiet Lämmchesberg betreuen und im Stadtteilbüro Innenstadt-West eine wöchentliche Sprechstunde anbieten.

„Man kann im Vorfeld viel mehr verhindern, als wenn etwas passiert ist“, unterstreicht die Gemeindeschwester. Sie hat sich vorgenommen, die Senioren zu mehr Bewegung zu ermutigen, denn Bewegung sei zusammen mit der Ernährung das A & O zur Förderung der Gesundheit. Sie möchte Menschen zusammenzubringen, etwa Spaziergänge anbieten und darüber hinaus Kontakte für eine aktive Nachbarschaft anstoßen.

Maßgenaue Tipps für Senioren

Der Präventivgedanke sei ihr schon immer vorrangig gewesen, so Isolde Weisenstein. Jetzt freut sie sich darauf, viele lebenserfahrene Seniorinnen und Senioren kennenzulernen. Und wenn es ihr gelingt, dabei maßgenaue Tipps und Hilfestellungen zu geben oder zu vermitteln, umso besser: „Dann hab ich meinen Job gut gemacht“.

Bekannt gemacht hat sich die neue Gemeindeschwester bisher schon in Pfarrbüros und Arztpraxen ihres Betreuungsgebiets. Gemeinsam mit ihrer Kollegin war sie auch auf der Seniorenmesse präsent.

Kontakt

Telefon: 0631-365-2386