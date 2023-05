Die Planung für die Umgestaltung des Spielplatzes „Heckstücke“ in Hütschenhausen zu einem Mehrgenerationenplatz ist vom Gemeinderat Hütschenhausen in seiner jüngsten Sitzung an das Planungsbüro Laub, Kaiserslautern, vergeben worden. Das Auftragsvolumen beträgt rund 25.475 Euro. Im Rahmen der Dorfmoderation wurden für die Gemeinde Hütschenhausen verschiedene Projekte von den Bürgern in den Workshops ausgewählt, darunter auch die Neugestaltung dieses Spielplatzes.