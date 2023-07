WEILERBACH. Für Kampfmittelsondierung hat der Gemeinderat Weilerbach in seiner jüngsten Sitzung zwei Aufträge vergeben. Hintergrund ist, dass bei Untersuchungen auf Kampfmittel zu den Bauarbeiten zur Erweiterung des Gewerbegebietes „Auf dem Immel II“ Auffälligkeiten festgestellt wurden. Diese müssten durch eine Spezialfirma, mittels sprenggeschütztem Bagger geöffnet und auf Kampfmittel überprüft werden, erläuterte Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD). Die Firma bietet die Arbeiten für 2752 Euro an. Die gleiche Situation sei auch bei der Erschließung des Neubaugebiets „Am Kreuz“ gegeben. Hier wurden die Flächen der Gemeinde für zukünftige Straßen, Parkplätze und Grünflächen auf Kampfmittelfreiheit untersucht. Auch hier wurde von der Firma keine Freigabe erteilt. So müssen auch hier die Stellen mit einem speziellen Bagger geöffnet und auf Kampfmittel überprüft werden. Das Angebot für dieses Gebiet liegt bei 7154 Euro.