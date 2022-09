Gehen Fördergelder verloren, weil Lüftungsanlagen wegen Materialmangel nicht rechtzeitig eingebaut werden können? Über diese Problematik beim Einbau von Raumluft-Anlagen in den Kindertagesstätten in Bruchmühlbach-Miesau hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beraten.

Wie der Erste Beigeordnete Marcus Sauter (CDU), in dessen Geschäftsbereich diese Maßnahmen fallen, erläuterte, müssen die Maßnahmen bis Ende April nächsten Jahres abgeschlossen sein. Eine fristgerechte Ausführung sei aufgrund der aktuellen Marktlage nicht möglich. Die vorherrschenden Lieferverzögerungen, Rohstoffengpässe und der Mangel an ausführenden Fachfirmen ließen eine verbindliche Zeitplanung nicht zu. Man habe beantragt, die Ausführungsfrist zu verlängert. Eine Verlängerung wurde jedoch abgelehnt. Gegen die Ablehnung wurde Widerspruch eingelegt. Eine Rückmeldung hierzu liege bisher noch nicht vor, so Sauter. Klaus Neumann (SPD) wollte wissen, ob zu spät mit den Maßnahmen angefangen worden sei. Weiter fragte er nach, ob man nicht die Maßnahmen nacheinander erledigen könnte, um nicht den Zuschuss zu verlieren. Sauter hielt dem entgegen, dass erst im Sommer die Machbarkeitsstudien von Fachplanern vorgelegen hätten. Falls der Widerspruch keinen Erfolg habe, so Sauter, und die Maßnahmen nicht fristgerecht abgeschlossen seien, gehe der Gemeinde der 80-prozentige Zuschuss verloren. Da die Gemeinde jedoch ohne die Auszahlung der Zuwendungen die Maßnahmen nicht finanzieren könne, würde man auf den Einbau verzichten müssen, sagte Sauter. Die Gesamtkosten für die Lüftungsanlagen in den vier Kindertagesstätten der Gemeinde betragen rund eine Million Euro.