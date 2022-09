MACKENBACH. Auf dem Skaterplatz am Sportplatz soll zukünftig Basketball gespielt werden. Vor einiger Zeit wurden die Geräte auf der Skaterbahn aus Sicherheitsgründen abgebaut. Damals ging man noch davon aus, dass dieser Platz wieder als Skaterplatz genutzt wird.

Bei einem Ortstermin mit Fachleuten und Interessenten für eine Skaterbahn, kamen diese zum Ergebnis, dass auf dem Untergrund kein Skateboard mehr gefahren werden kann. Wie Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, haben Jugendliche und Kinder ihm nun eine Unterschriftsliste übergeben: Sie wünschten sich ein Basketballfeld. Daher schlug Schäffner vor, anstatt der Skateboardgeräte vier Basketballkörbe an Ständern dort aufzustellen. Dabei solle man auch an die kleinen Kinder denken und neben zwei Körben in Normalgröße auch zwei kleinere aufstellen. Der Rat beschloss, die vier Basketballkörbe anzuschaffen. Um nicht auf bis zu 50 Prozent Zuschuss verzichten zu müssen, sollen die Körbe allerdings erst im nächsten Jahr kommen. Jetzt soll schnellsten ein Zuschussantrag von der Verwaltung gestellt werden.