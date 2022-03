„Endlich wieder vor Ort tätig sein, sich einander begegnen und austauschen“, blickt Sandra Zimmermann, die Sprecherin des Gemeindepädagogischen Dienstes (GPD) im protestantischen Kirchenbezirk Kaiserslautern, auf die kommende Zeit. Auch wenn der Gemeindepädagogische Dienst in den beiden zurückliegenden Jahren seine digitalen Möglichkeiten genutzt hat, seine Angebote adressatengerecht zu platzieren, freuen sich die Gemeindediakoninnen Corinna Wolf, Lotti Dietz und ihr Kollege Jürgen Jäger wieder auf ein persönliches Miteinander mit Kindern, Jugendlichen und Eltern.

Neu im Programm – nachzulesen auf www.kirchen-kl.de – ist ab April eine Reihe für Familien zu christlichen Festen. „An jedem Abend steht ein anderes Fest im Mittelpunkt.“ Neben einer Erläuterung zur Bedeutung der Feste wie beispielsweise Ostern und Pfingsten gibt es kreative Ideen, wie das Fest in der Familie begangen werden kann, verweist Sandra Zimmermann auf Bastel- und Dekotipps, passende Ausflugsziele, Koch- und Backideen. Familien mit Kindern ab zwei Jahren sind am 13. April zu einem Oster-Nachmittag ins protestantische Gemeindezentrum Betzenberg eingeladen. Gemeinsam soll erkundet werden, was Ostern mit Hasen, einem Lamm und Osterglocken zu tun hat.

Beim gemeinsamen Kochen ferne Länder und Leute kennenlernen

Ein Wald-Erlebnis-Tag für Familien mit Kindern mit Spielen und Aktionen geht am 30. April rund um den Bremerhof über die Bühne. „Wir wollen mit dazu beitragen, dass Eltern ihre Kinder motivieren, aktiv zu sein.“ Apropos Koch- und Backideen: Neu konzipiert ist eine Reihe „KochKultur“. Beispielsweise leitet eine Syrerin Teilnehmende beim Kochen eines Essens an und erzählt über Land und Leute ihrer Heimat (18. Mai). Weitere Länder sind in der Reihe geplant. „Die Teilnehmenden können Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Koch-Kulturen kennenlernen und sich austauschen“, so Sandra Zimmermann.

Sandra Zimmermann, die seit 1991 über viele Jahre als Gemeindediakonin an der Friedenskirchengemeinde im Unigebiet tätig war, ist seit 2005 Sprecherin des Gemeindepädagogischen Dienstes mit Sitz im Gebäude des protestantischen Gemeindezentrums, Rittersberg 5.