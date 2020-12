Aus dem Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ erhält Landstuhl in diesem Jahr weitere 350.000 Städtebaufördermittel für die laufende Innenentwicklung, Weilerbach wird mit weiteren 400.000 Euro bedacht. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) mitgeteilt. „Landstuhl möchte die Mittel hauptsächlich für Vorbereitungs- und erste Ordnungsmaßnahmen, wie beispielsweise die Neugestaltung des Adolph-Kolping-Platzes, einsetzen“, so Lewentz. Die Gemeinde Weilerbach treffe damit Vorbereitungen für den Abriss des Katholischen Pfarrheims und des Pfarrhauses. Im Anschluss solle die freie Fläche neu gestaltet und aufgewertet werden. „Die geplanten Maßnahmen stärken den Ortskern insgesamt und sind Teil einer ganzheitlichen Entwicklungsstrategie. Dies wird den Bereich langfristig voranbringen“, so Lewentz.

Das Programm „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ unterstützt Städte und Gemeinden bei der Bewältigung des wirtschaftlichen und demografischen Wandels. Damit verbunden geht es in den geförderten Innenstädten und Stadtquartieren häufig um die Bewältigung von Leerständen oder Brachflächen. Ziel des Programms sei es, diese Gebiete zu lebenswerten Quartieren zu machen.