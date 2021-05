Kostenlose Fahrten zum Impfzentrum am Opelkreisel in Kaiserslautern bietet die Ortsgemeinde ihren Bürgern in ihrem „Impfmobil“ an. Pro Fahrt können Einzelpersonen oder Paare, die einen gemeinsamen Impftermin haben, transportiert werden. Die Anmeldung ist per E-Mail an info@kottweiler.de oder gabriele-schuetz@gmx.de sowie unter Telefon 0176-32621459 oder 06371/57256 möglich.