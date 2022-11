Nicht nur für die Verantwortlichen des Leichtathletikverbandes Pfalz gilt das Finale des Kinderleichtathletik-Cups als eine der schönsten Meisterschaften, die der LVP veranstaltet. Für die Leichtathletikabteilung des 1. FC Kaiserslautern war das Event eine Herzenssache und auch diesmal der Höhepunkt der Saison – der einige Überraschungen bot.

Aus der ganzen Pfalz reisten gemischte Teams der Altersgruppen U8 bis U12 samt Eltern und Betreuern zum Kinder-Leichtathletik-Finale (KiLa) an. Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern freuten sich, dass sie das Finale nach 2018 wieder als Ausrichter in die Barbarossahalle nach Kaiserslautern holen konnten. Das Team des FCK erhielt nicht nur vom KiLa-Cheforganisator des Leichtathletik-Verbandes Pfalz, Christian Heilmann, sondern auch vom Verbandspräsidenten Thomas Beyerlein, der mit seiner Frau Ulrike zur Siegerehrung angereist war, viel Lob für das Engagement der unzähligen rot gekleideten Helferinnen und Helfer und die tadellose Organisation in der prall gefüllten Halle.

Ulrike Beyerlein, selbst Landestrainerin, hob neben dem Spaßfaktor für die Kids auch die Bedeutung der Kinderleichtathletik als Basis für die Talentsichtung und -Entwicklung hervor.

Auch sportlich war es für die „Fliegenden Teufel“, wie sich die drei Teams des FCK nennen, eine gelungene Veranstaltung. Das Team U8 belegte bei seiner ersten Teilnahme an einem Finale den fünften Platz. Die U10 erreichte den erhofften Platz auf dem Treppchen und wurde Dritter. Der siebte Platz der U12 erfüllte womöglich nicht ganz die Erwartungen der Betreuer, dafür erhielt diese Mannschaft ein Sonderlob für seine ebenso wichtige Unterstützung am Getränkestand.

Der Sieg bei der U12 ging an den ABC Ludwigshafen, dessen Jungs und Mädchen vollkommen überwältigt waren, hatten sie doch in den Qualifikationswettkämpfen immer hintere Plätze belegt und nun alle anderen Teams überflügelt. Insgesamt herrschte wie schon 2018 eine tolle Stimmung bei Kindern und Erwachsenen in der Barbarossahalle und vielen wird dieses Kinderleichtathletik-Finale noch lange in Erinnerung bleiben.

Ergebnisse

Jeweils neun Teams am Start

U8: 1. grüne Schmetterlinge TG Frankenthal, 2. TVO Speedys TV Offenbach, 3. LTV Kampfkrümel LTV Bad Dürkheim, ... 5. die kleinen Teufel 1. FC Kaiserslautern

U10: 1. Superkids TV Offenbach, 2. grüne Grashüpfer TG Frankenthal, 3. Die grünen Flitzer LCO Edenkoben, 3. die wilden Teufel 1. FC Kaiserslautern

U12: 1. ABC Ludwigshafen, 2. green TiGers TG Frankenthal, 3. LC Haßloch/TV Mußbach, ... 7. die fliegenden Teufel 1. FC Kaiserslautern