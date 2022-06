Auf Liegestühlen chillen, Gute-Laune-Musik hören, einen kühlen Drink genießen und nette Menschen treffen: Der erste Lautrer Sommerabend machte es möglich. Die Stimmung war gut. Fortsetzung erwünscht.

„Die Sonne kommt“, sagt ein Mann, der das Geschehen auf dem St.-Martins-Platz beobachtet. Leider kommt sie nicht so schnell. Dafür verbreitet der Martinsplatz mit Olivenbäumchen, Glanzmispeln in Kugelform, Schilfgras und zig blauen Liegestühlen um eine kleine Bühne mediterranes Flair. Der erste von sechs „Lautrer Sommerabenden“ hat Premiere.

Liegestühle im Halbkreis um die Bühne aufgestellt

Pünktlich um 17 Uhr zeigt sich der Himmel zweigeteilt. Während über dem Martinsplatz dunkle Wolken schweben und es leicht zu tröpfeln beginnt, leuchtet über dem Viertel der Stiftskirche ein bayerischer Himmel. Nicht zu übersehen eine rote Couch auf der Bühne, auf der die Musiker Pepe Pirmann und Markus Wille Mikrofone, Verstärker und Gitarre startklar gemacht haben. Leichter Regen hält Passanten zurück, lässt Bürgermeisterin Beate Kimmel und Alexander Heß, Leiter des Projektbüros städtische Veranstaltungen, vorübergehend unter einem Zeltdach verharren. Doch kaum hat das Duo „The Red Couch“ zu Mikrofon und Gitarre gegriffen und den ersten Song angestimmt, hat Petrus ein Einsehen. Die ersten Passanten bleiben stehen, testen die Liegestühle, die im Halbkreis um die Bühne aufgestellt sind und nehmen den ersten Schluck aus ihrem Glas.

„Willkommen zum ersten Lautrer Sommerabend“, begrüßt Bürgermeisterin Kimmel die Gäste. Endlich sei wieder Freude und Feiern angesagt. Ihr Lob gilt dem Citymanagement, das die „Lautrer Sommerabende“ initiiert hat. „Eine klasse Idee“, verweist sie auf weitere fünf Musikveranstaltungen auf unterschiedlichen Plätzen in der Innenstadt. Und während das Duo aus Zweibrücken Bob Marleys „I Shot The Sheriff“ erklingen lässt, immer mehr Passanten um die Bühne stehen bleiben, auf der Außenbestuhlung der Gastronomie und in den Liegestühlen Platz nehmen, stoßen die Vertreter der Stadtverwaltung mit einem Glas Weißburgunder auf einen gelungenen Start der „Lautrer Sommerabende“ an.

Musik verzaubert: Summer in the City

Jetzt dreht auch die Sonne weiter auf, vertreibt das Grau über dem Martinsplatz und setzt die Szene vor dem Brunnen und den Kastanienbäumen mit ihrem frischen Grün ins rechte Licht. Musik verzaubert: Summer in the City. Die Leute sind happy. Sepp Stabel, der sich mit einer Begleiterin an dem Treiben erfreut, ist begeistert. „Endlich wieder etwas los in der Stadt. Davon brauchen wir mehr. Die Künstler und die Gastronomie freuen sich. Auf solche Ereignisse haben wir lange gewartet.“ Eine Besucherin, die zusammen mit Freundinnen der Musik lauscht, strahlt übers ganze Gesicht. Sie findet die Veranstaltung „einfach genial“. Auch findet sie den Donnerstag als Veranstaltungstag gut. „Der Donnerstag ist so etwas wie der kleine Freitag.“ Die Freundin ergänzt: „Musik verbindet. Ideal, um Leute zu treffen.“

Zwischenzeitlich haben sich die Liegestühle gefüllt. Die Lautrer machen es sich bequem. Nehmen sich Zeit, chillen bei Drinks in der Abendsonne und applaudieren dem Duo auf der roten Couch. Ordentlich zu tun hat die Gastronomie. Vor dem Restaurant St. Martin sind alle Außenplätze belegt. „Eine gute Idee, ein gutes Konzept“, lobt Betriebsleiter Markus Schäffer die Veranstaltungsreihe. „Allerdings wetterabhängig.“ Endlich sei der Platz wieder etwas belebt, bedauert er gleichzeitig die Absage des Altstadtfestes. Was die Gastronomie betrifft, sei das Viertel in den vergangenen Jahren etwas abgehängt, verweist er auf Veranstaltungen, die sich mehr in der Innenstadt abspielen.

„Klasse, was in der Stadt passiert“

Es ist richtig was los vor der Bühne auf dem Martinsplatz. Nur die kleine Marla im Kinderwagen zeigt traurig auf den Brunnen. „Sie vermisst das Plätschern des Wassers“, so die Mama, die um die Ecke wohnt und mit ihrem Töchterchen oft zum Brunnen spaziert. „So lange war hier nichts mehr“, freut sich die junge Mutter über das bunte Treiben, über die Musik und die vielen gut gelaunten Menschen. Und während „The Red Couch“ mit musikalischen Top-Hits ihrer Jugendzeit die Menge bei Laune hält, ihr Auftritt in Kaiserslautern für sie eine „Herzensangelegenheit“ ist, gibt es immer wieder Komplimente für die Veranstaltungsreihe. „Klasse, was in der Stadt passiert. Wir haben großen Nachholbedarf“, lobt Alf Schulz, der Seniorchef des Hotels und Landgasthofs Bremerhof, der mit seiner Frau durch die Altstadt bummelt, die gute Atmosphäre und den Auftakt der Sommerabende genießt. Nach vier Stunden ist der erste Lautrer Sommerabend auf dem Martinsplatz zu Ende. Nicht ohne vorher gemeinsam mit dem Duo wiederholt „Country Roads“ angestimmt zu haben.