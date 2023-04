Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Frauen sind nur zum Dienen geboren? Von wegen! Nach gut drei kurzweiligen Stunden mit Gioacchino Rossinis „Die Italienerin in Algier“ zum Saisonauftakt am Samstag im Großen Haus des Pfalztheaters war unmissverständlich klar, wer in der 1813 uraufgeführten Komischen Oper das Sagen hat: die Italienerin.

Im trotz Corona-bedingter Sitzplatzbeschränkung nicht ausverkauften Haus waren es die Interpreten auf der Bühne und das Orchester unter Leitung von Generaldirektor Daniele Squeo, die