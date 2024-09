Fast 30 Triathletinnen und Triathleten des 1. FC Kaiserslautern waren beim „Top Race Germany“, dem Triathlon am Bostalsee, am Start. Dies war der Höhepunkt der „Road to Bostalsee“.

Gleichzeitig bedeutete dieser Wettkampf auch der Saisonabschluss der rheinland-pfälzischen Triathlon-Ligen, und die Landesmeister auf der Kurzdistanz wurden ermittelt.

Mit dem Slogan „Road to Bostalsee“ waren die FCK-Triathleten in die Saison gestartet – mit dem Ziel, möglichst viele Athletinnen und Athleten mit auf die Reise zu nehmen. Nach Zwischenetappen wie einem gemeinsamen Trainingswochenende in Hochspeyer, dem Mußbacher Triathlon, dem Schülertriathlon in Ludwigshafen und dem Draisinenlauf in Altenglan war der Wettkampf am Bostalsee der gelungene Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison.

Jörg Kratsch und Monika Frenger gewinnen

Knapp 30 Triathletinnen und Triathleten sprangen auf der Jedermanndistanz (300 Meter Schwimmen, 15 Kilometer Rad und fünf Kilometer Laufen) und der Kurzdistanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Rad und zehn Kilometer Laufen) in den Bostalsee und zeigten dabei beachtliche Leistungen.

Jörg Kratsch überquerte die Ziellinie der Jedermanndistanz nach 52:34 Minuten als Sieger, Monika Frenger nach 1:01:13 Stunden als Dritte bei den Frauen. Beide gewannen dadurch auch ihre Altersklassen. Auf der Kurzdistanz wurden nicht nur die Landesmeister gesucht, sondern auch die Auf- und Absteiger der Landesligen. Für das SWK Triathlon Team des 1. FC Kaiserslautern ging es dabei noch um alles, stand es vor dem Wettkampf noch auf einem Abstiegsplatz.

Erfolgsgarant Philipp Letzel

Als Erfolgsgarant nach seinem verletzungsbedingten Ausfall erwies sich dabei Philipp Letzel, der nach 2:09:02 Stunden als erster Roter Teufel das Ziel erreichte. Gefolgt vom jungen Jakob Wagner, der nach 2:10:20 Stunden nur eine knappe Minute später im Ziel war, Daniel Reuland (2:17:52) und Daniel Hauer (2:22:21) erzielten weitere gute Zeiten. Dank dieser starken Leistungen konnte der FCK neben dem zweiten Platz im Tagesergebnis vor allem den Klassenverbleib sichern und startet somit im kommenden Jahr in der 1. Landesliga.

Ebenfalls einen positiven Abschluss gab es für das purvegan Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern II. Dank den starken Leistungen von Marc Rheinheimer (2:17:32), Christine Westerhorstmann (2:01:02), Alexander Wassmuth (2:22:47) und Markus Klehr (2:52:06) erreichte das Team den dritten Platz der Tageswertung, der den sechsten Platz in der Abschlusstabelle bedeutet. Die zweite Mannschaft wurde zu Beginn der Saison neu ins Leben gerufen, um mehr Athletinnen und Athleten die Chance geben zu können, sich in der Landesliga zu beweisen. So waren auch immer wieder Frauen am Start – mit dem Ziel, wieder eine Damenmannschaft ins Rennen schicken zu können.

Gemeinsame Erlebnisse

Mit den gezeigten Leistungen erreichte der FCK auch einige Spitzenplatzierungen im Kampf um die Landesmeisterschaften: Jakob Wagner (Landesmeister Junioren männlich), Philipp Letzel (Landesmeister Altersklasse M25), Marc Rheinheimer (Landesmeister AK35), Daniel Hauer (Silber AK25), Christine Westerhorstmann (Silber AK25), Alexander Waßmuth (Silber AK45) Peter Abrell (Bronze AK35), Daniel Reuland (Bronze AK40), Mark Vongerichten (Bronze AK50), Helge Griasch (Bronze AK60).

Neben den positiven Ergebnissen bleibt vor allem das gemeinsame Erlebnis in Erinnerung. Die Teilnehmer waren in jedem Fall voll des Lobes. Sowohl zum Wettkampf am Bostalsee, aber auch zur gesamten Saison. Einer Fortsetzung der „Tour“ steht somit wenig im Wege. Vielleicht dann auch wieder mit einer Mannschaft in der Frauenliga.

Peggy Zimmermann schafft WM-Qualifikation

Neben dem „Top Race Germany“ stellten sich weitere FCKler der Herausforderung von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen. Beim Ironman 70.3 in Duisburg war Jörn Szepat nach 4:50:43 Stunden als schnellster Lautrer im Ziel, gefolgt von Thomas Brühl (5:10:30) und Jacqueline Conzelmann (6:24:20), die ihre Premiere auf der Mitteldistanz feierte.

Im französischen Vichy überquerte Peggy Zimmermann nach 5:38:47 Stunden als Vierte in Ihrer Altersklasse die Ziellinie und qualifizierte sich dadurch frühzeitig für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr im spanischen Marbella.