Das Festival für Freunde der progressiven Rockmusik lockt zur Premiere viele Besucher nach Ramstein und könnte eine Lücke füllen.

Man hatte das Gefühl, die Band Galahad wolle gar nicht mehr aufhören. So viel Spaß hatten die Briten bei ihrem Auftritt im Congress Center in Ramstein. Die Progressive Rock Band bildete den Abschluss des zweiten Abends beim ersten „Empire of Prog“-Festival.

Galahad hatte richtig Lust auf diesen Auftritt. Nach mehr als zwei Stunden ertönte die letzte Zugabe. Sänger Stuart Nicholson nutzte die Chance, um seine beachtlichen Deutschkenntnisse zum Besten zu geben. Und zwar sang er in Anspielung an den Ort der Location, ein paar Zeilen von „Mein Herz brennt“ der Band Rammstein, ehe mit „Seize the Day“ der Abschluss des Abends erklang.

Neun Bands drei Tagen

Den Besuchern im gut gefüllten Wendelinus-Saal gefiel das Programm – und das galt keineswegs nur für Galahad. Auch die anderen Künstler wurden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Insgesamt spielten neun Bands, verteilt auf drei Tage, in Ramstein auf.

In der Szene bekannte Größen wie etwa Galahad, Franck Carducci and the Fantastic Squad, Chandelier und Digital Life Project teilten sich die Bühne mit mehr oder weniger geheimen Geheimtipps Elleven, Dawnation, Sammary und Superthousand. Kurzfristig musste vergangene Woche Nick Barrett, bekannt als Sänger der Band Pendragon, seinen Auftritt gesundheitsbedingt absagen. Dafür sprangen die Schweizer von Flame Drop ein.

Ein Virtuose aus nächster Nähe: Galahad-Gitarrist Lee Abraham suchte gerne die Nähe zum Publikum. Foto: Tommy Rhein

Hörte man sich unter den Besuchern um, herrschte reihum Zufriedenheit mit dem Programm. Man hatte sogar das Gefühl, dass eine gewisse Dankbarkeit herrschte, überhaupt wieder auf ein Festival speziell für diese Art der Musik gehen zu können. Allein ein Blick auf die T-Shirts der Anwesenden verriet, dass der überwiegende auch zum früheren Stamm-Publikum des „Night of the Prog“-Festivals auf der Loreley zählte, das 2024 letztmals stattfand.

Seitdem wartet die Prog-Rock-Gemeinde auf würdige Nachfolge-Festivals. „Empire of Prog“ ist nun einer dieser Versuche, der Zielgruppe einen neuen Anlaufpunkt zu bieten. Der Besucherandrang zur Premiere im Ramsteiner Congress Center spricht zumindest dafür, dass die Nachfrage weiterhin vorhanden ist.

Hinter dem neuen Festival in der Westpfalz steht das „Empire“-Musikmagazin um den Niederkirchener Michael Bäcker. Ein Kenner der Szene, der über ein gutes Netzwerk verfügt und so auch ein solches Festival auf die Beine stellen konnte. Ob es eine Fortsetzung geben wird, wird die Zukunft zeigen. Die Premiere hinterließ jedenfalls bereits einen guten Eindruck.

Trio Superthousand heizt ein

Da störten auch kleinere, technische Probleme nicht, die am Samstag für ein paar Verzögerungen im Ablauf sorgten. So wunderte sich zwar mancher Gast, warum die Türen des Wendelinus-Saals so lange verschlossen blieben, schnell klärte sich die Situation aber. Technische Störungen hatten die Soundchecks der Bands verzögert. Als Elleven, Chandelier und Galahad schließlich die Bühne enterten, war der Klang allerdings bestens und ließ keine Wünsche offen.

Zufrieden zeigte sich auch Veranstalter Michael Bäcker, der zudem ein dickes Sonderlob in Richtung der Band Superthousand verteilte, die das Festival am Freitag eröffnet hatte. „Das Sammary und Digital Life Project super sind, hatten wir ja alle auf dem Schirm“, sagte er. Aber Superthousand hätte ihn überrascht. Das Trio aus Gummersbach hat kürzlich ihr viertes Album „Four“ herausgebracht, gehört allerdings weiterhin zu den von vielen noch unentdeckten Perlen der deutschen Prog-Rock-Szene. Mit dem Auftritt in Ramstein dürfte sich das zumindest ein wenig geändert haben.

Bands zeigen sich nahbar

So hat das „Empire of Prog“-Festival tatsächlich bereits ein wenig den Kern des großen „Night of the Prog“ eingefangen. In Ramstein kamen Freunde der anspruchsvollen und ausgedehnten Rockmusik zusammen und konnten dabei durchaus Neues entdecken, sich zwischen den Auftritt im Foyer gepflegt austauschen und haben zudem die ebenfalls beliebte Möglichkeit, an den Ständen in CD-Regalen oder Magazinen zu stöbern. Auch die Bands zeigten sich nahbar und interessiert, sich mit ihren Hörern zu unterhalten. Eine runde Sache also – und eine Premiere, die Lust auf mehr „Empire of Prog“ macht.