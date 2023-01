Der Pegel des Gelterswoogs sinkt weiter. 2022 floss erstmals tagelang gar kein Wasser aus dem Walkmühltal in den See. Im Januar war der Wasserstand so niedrig wie nie zu vor. Deshalb beschloss der Stadtrat einstimmig eine Wasserzufuhr. Wie das gehen soll, ist weiter unklar.

Eine freigelegte Lauter belebt die Innenstadt. Oder nicht? Die RHEINPFALZ hat die Positionen der Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl abgefragt. Eine einhellige Meinung gibt es nicht.

„De Roderich“ ist Geschichte: Am Dienstag startete er zu seiner letzten Fahrt. Der vom Rodenbacher SPD-Ortsverein betriebene Bürgerbus war der älteste im Landkreis und der zweitälteste in Rheinland-Pfalz. Warum ist er nicht mehr unterwegs?

Sonnenstrom für fast 2000 Durchschnittshaushalte mit einem Verbrauch von rund 3100 Kilowattstunden pro Jahr will die Anumar GmbH zwischen Landstuhl und Hauptstuhl produzieren. Das Ingolstadter Unternehmen hat zwischen der L395 und der Bahnstrecke Ludwigshafen-Saarbrücken einen Solarpark mit einer Fläche von rund 6,7 Hektar errichtet, dessen Inbetriebnahme kurz bevorsteht.

Weggeworfene Einwegverpackungen gehören allzu oft zum Straßenbild. Ein neues Gesetz verspricht Abhilfe: die Mehrwegsangebotspflicht. Wie gehen Kaiserslauterer Betriebe damit um? Und was sagen Kunden?