Gutes Wetter, viel Wind und Wellen boten am vergangenen Sonntag auf dem Gelterswoog die besten Voraussetzungen für das jährliche Absegeln des Segel- und Yachtclubs Kaiserslautern (SYC). Dabei ging es sowohl sportlich als auch lustig zu.

Neben dem Absegeln fand an diesem Tag auch eine Spaßregatta statt, an der Jugendliche und Erwachsene mit insgesamt sechs Segelbooten teilnahmen. Sie klärten die Frage: Wer schafft am schnellsten zwei Runden über den See? Kinder und Erwachsene wurden getrennt bewertet.

Ist das Ansegeln die erste, große Veranstaltung des Jahres, so ist sein Pendant eben das Absegeln. Danach werden die Boote des Segelvereins winterfest gemacht. Dies hatte der Segel- und Yachtclub am Sonntag mit einer kleinen Regatta und anschließendem Beisammensein für seine Mitglieder verbunden.

Einer kentert

Dass die Regatta überhaupt stattfinden konnte, war für die Mitglieder des Vereins kaum zu fassen. Hatte in den vergangenen Jahren hierfür doch etwas Entscheidendes auf beziehungsweise im Gelterswoog gefehlt: Wasser. „Es ist wirklich wie ein Wunder, dass das ganze Jahr über durchgehend das Wasser auf vollem Niveau war. Dadurch ist es auch möglich, Boote zu Wasser zu lassen, die aufgrund ihres Tiefgangs bei niedrigen Wasserständen nicht mehr zu Wasser gelassen werden konnten“, erklärte Andreas Fey, Beisitzer des Vereins. Schließlich war in den vergangenen Jahren schon öfter über den prekären Wasserstand im Gelterswoog berichtet worden.

Die Regatta verlief weitgehend reibungslos. Ein Malheur passierte allerdings doch. Es erwischte den 13-jährigen Louis Brämer. Er kenterte mit seiner Sunflower, einem leichten, wendigen Segelboot, wurde jedoch von einem anderen Segelboot-Fahrer schnell aus dem inzwischen recht kalten Wasser gefischt.

Ein besonderes Boot

Ein besonderes Boot war übrigens auch dabei. Der zweite Vorsitzende des Vereins, Wilfried Traxel, war mit seinem Segelboot „Korsar“ nach etlichen Jahren zum ersten Mal wieder auf dem See. Das echte Regattaboot, das aus Sperrholz besteht, ist schon fast 50 Jahre alt und konnte am Sonntag endlich einmal wieder zeigen, was alles in ihm steckt, bevor es im Winter gestrichen und lackiert werden soll.

Bei einer Windstärke von drei bis vier, was etwa 15 bis 20 Stundenkilometern entspricht, kamen die Segler gut übers Wasser. Den dritten Platz belegten Rudi Mayer und Diana Brämer in der 420er Bootsklasse. Zweite wurden Wilfried Traxel und Tochter Sophie-Charlotte auf der „Korsar“. Den ersten Platz belegte Lars Gottfiedsen auf einer Laser mit großem Segel.

Bei den Jugendlichen landete Emil Weber (zehn Jahre) mit seiner Sunflower auf dem dritten Platz, auf Platz zwei landete Louis Brämer (13 Jahre) ebenfalls auf einer Sunflower. Den ersten Platz ersegelte Jonas Herbach (zwölf Jahre) auf einer Laser.

Andreas Fey zeigte sich sehr zufrieden: „Rückblickend war die Regatta nach dem Ansegeln im Frühjahr, dem Vereinsausflug an den Altmühlsee nun das dritte große Highlight des Jahres.“