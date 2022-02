Längst haben ihn Blumenhandel, Süßwarenindustrie und Gastronomie für sich entdeckt, verweisen Inserate für Grußanzeigen auf den Tag, der am 14. Februar sich Liebenden vorbehalten ist. Es ist der Tag, an dem die katholische Kirche an den heiligen Valentin von Terni erinnert. An einen Priester, der im dritten Jahrhundert im italienischen Umbrien gelebt, der Soldaten, denen das Heiraten verboten war, getraut hat und der als Märtyrer starb. Auch soll Valentin Verliebten Blumen aus seinem Garten gereicht haben.

Für Pfarrer Andreas Keller von der Pfarrei Heiliger Martin ist der Valentinstag daher seit acht Jahren Anlass, an diesem Tag Liebende zu einer Segnungsfeier in die Martinskirche einzuladen. Zusammen mit Dekan Richard Hackländer von der protestantischen Stiftskirchengemeinde gestaltet er die Segnungsfeier ökumenisch. Dieses Jahr umso mehr, als die Feier 2021, Corona geschuldet, ohne Besucher nur als Livestream möglich war. Wenn sich am Montag, 19 Uhr, Paare mit und ohne Trauschein gleich welchen Alters – auch Einzelpersonen sind willkommen – in der Martinskirche einfinden, gilt die 3G-Regel.

„Liebe ist keine Sünde“

Die Liebe zweier Menschen zueinander, ob in einer hetero- oder einer homosexuellen Partnerschaft, kann für Keller und Hackländer keine Sünde sein. Von der Einstellung zeugt beispielsweise das Banner „Love is no sin“ („Liebe ist keine Sünde“) in Regenbogenfarben, das eine Außenwand der Martinskirche ziert.

„Mit Gedichten, lyrischen Texten, mit Gedanken zur Liebe und zum Verliebtsein wollen wir die Liebe feiern“, sagt Keller und freut sich auf die Segnungsfeier. Ausgewählt hat er neben arabischer Lyrik beispielsweise die Geschichte, in der Maria Magdalena Jesus die Füße wäscht. „Eine sehr intime Szene.“ Musikalisch trägt Sängerin Sabrina Roth mit Liebesliedern zur Feier bei. Wenn die beiden Seelsorger vom Segen sprechen, meinen sie damit den Zuspruch Gottes, der den Liebenden gilt. „Wenn Paare sich segnen lassen, stellen sie sich unter den Schutz Gottes“, so Hackländer. Heilige der katholischen Kirche seien für alle Gläubigen große Vorbilder. „Dazu gehören für Protestanten auch die Heiligen Franziskus und Martin.“ Im Anschluss sind die Besucher eingeladen, mit einem Glas Sekt auf die Liebe anzustoßen.