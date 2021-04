Weil er seine Geldstrafe trotz mehrfacher Aufforderung nicht bezahlte, ist ein Mann aus dem Stadtgebiet zur Festnahme ausgeschrieben worden. Der Haftbefehl wurde am Dienstag vollstreckt: Der 41-Jährige konnte in der Wohnung seiner Freundin ausfindig gemacht werden. Er wurde widerstandslos festgenommen und – da er die ausstehende Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht begleichen konnte – am Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort verbüßt er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 96 Tagen.