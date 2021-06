Einen Zigarettenautomaten haben unbekannte Täter in Mehlingen in der Straße „An der Heide“ aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Wieviel Geld sie erbeuteten, stand laut Polizei am Dienstag noch nicht fest. Auch die Schadenshöhe am Automaten selbst sei derzeit nicht bekannt. Ebenfalls unklar blieb bislang, wann die Tat genau begangen wurde. Festgestellt worden sei der Aufbruch am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr, teilten die Beamten mit.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, oder die helfen können, die Tatzeit genauer einzugrenzen, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen.