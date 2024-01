Eine Frau aus dem Stadtgebiet ist am Montag auf Betrüger hereingefallen. Die Seniorin übergab den unbekannten Tätern laut Polizei Bargeld, Gold und Schmuck im Gesamtwert von etlichen zehntausend Euro.

Die Unbekannten hatten sich am späten Vormittag telefonisch bei der Frau gemeldet, sich als Polizisten ausgegeben und ihr weisgemacht, dass eine Einbrecherbande in ihrer Umgebung aktiv sei und es auf sie abgesehen habe. Um ihre Wertsachen zu schützen, sollte die Dame die Sachen den vermeintlichen Beamten in Verwahrung geben.

Die Anrufer waren offenbar so überzeugend, dass die Seniorin tatsächlich zur Bank ging, ihr Schließfach räumte und sämtliche Wertsachen für den Abtransport bereitstellte. Am Nachmittag tauchte dann eine unbekannte Frau auf und holte die Sachen ab. Als zwei Stunden später die echte Polizei hinzugezogen wurde, war bereits alles zu spät: Die Wertsachen waren weg - und von der Abholerin weit und breit nichts mehr zu sehen.

Von dieser Frau liegt eine Beschreibung vor: etwa 25 bis 30 Jahre alt, rundes Gesicht, blonde Haare, blaue Augen; wulstige Lippen und insgesamt eine eher untersetzte Statur; bekleidet mit einem dunkelblauen Daunenmantel. Zeugen, denen diese Frau am Montag im Stadtgebiet aufgefallen ist und die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.