Um ein nachhaltiges Bewirtschaftungskonzept zur Rettung des Badesees auflegen zu können, hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium Fördergelder zugesagt. Dabei soll nicht nur die Zuleitung von Trinkwasser geprüft werden.

„Damit sind wir einen entscheidenden Schritt weitergekommen, das ist ein wirklich großer Erfolg“, sagte SPD-Landtagsabgeordneter Andreas Rahm nach Gesprächen in Mainz. Jetzt könne ein Fachbüro beauftragt werden, das eine Wasserbilanzierung der einzelnen Teileinzugsgebiete auf fachlich belastbarer Grundlage für den Gelterswoog und die oberhalb liegenden Talauen macht und die Gesamtsituation prüft und bewertet. Klar sei mittlerweile, dass der Rückgang der Wassermenge im Gelterswoog klimatisch bedingt ist. Der künstlich aufgestaute Weiher wurde in der Vergangenheit in Trockenzeiten sowie alle paar Jahre nach dem Ablassen mit Grundwasser aus dem Tiefbrunnen Schäckersdell befüllt. Das wurde aber laut Rahm gestoppt, auch in Folge extremer Witterungsperioden mit erhöhtem Wasserbedarf bei gleichzeitig sinkenden Grundwasserständen und dem Abnehmen der Ergiebigkeit der Quellen.

Vorstudie existiert schon

„Eine Beschleunigung des Wasserdurchflusses durch die Nasswiesen im Umfeld des Gelterswoogs würde zudem zu einer weiteren Verschärfung der Situation in den geschützten Biotopen führen und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz nicht möglich.“ Deshalb müsse, wenn der Gelterswoog gerettet werden soll, ein Bewirtschaftungskonzept erarbeitet werden. Das Referat Umwelt der Stadt habe dazu bereits gute Vorarbeit geleistet und eine Vorstudie erstellt. Rahm betonte, sowohl ein Gutachten sowie sich daraus ergebende Maßnahmen seien förderfähig und damit finanzierbar.

Manfred Schulz, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender, der für den Landtag kandidiert, kündigte an, sich bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd dafür einsetzen zu wollen, dass wasserrechtliche Genehmigungen erteilt werden, um wieder Wasser in den See einleiten zu dürfen. In der Sitzung des Umweltausschusses am Montag war aber klar gesagt worden, dass zunächst ein Grundwasserbewirtschaftungskonzept neu erstellt werden muss, auf dessen Basis dann weiterdiskutiert werden kann.