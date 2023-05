Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Versuchsprojekt in Mölschbach soll zeigen, ob es möglich ist, Plastikmüll in Gelben Säcke über leere Papiertonnen zu sammeln. Über das Modellvorhaben informierte Andrea Buchloh-Adler, stellvertretende Werksleiterin der Stadtbildpflege, bei der Sitzung des Ortsbeirates Mölschbach am Donnerstagabend. Die fand unter Einhaltung von Sicherheitsabständen erstmals in der Sporthalle des Stadtteils statt.

Hintergrund des Versuchsprojektes ist eine Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes. Dazu gibt es Überlegungen, ab 2022 eine Gelbe Tonne einzuführen. Der Stadtbildpflege