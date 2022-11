Trotz einer Vielzahl an Chancen gewinnt die U17 des 1. FC Kaiserslautern beim TV Mainz nur mit 2:1 (1:0). Kian Scheer leitet mit einem Doppelpack den 13. Saisonsieg des Tabellenführers der B-Junioren-Regionalliga Südwest ein. In Unterzahl übersteht der FCK eine hektische Schlussphase.

„Das war aufgrund der Spielanteile ein verdienter Sieg, aber wir haben es uns durch den Spielverlauf selbst schwer gemacht“, resümierte FCK-Trainer Dennis Will nach dem Abpfiff. Eine mangelhafte Chancenverwertung und eine Gelb-Rote Karte hätten den Auswärtssieg in Mainz beinahe in Gefahr gebracht.

Die auf Rang zwölf positionierten Gastgeber überraschten zu Spielbeginn mit ihrer taktischen Ausrichtung. Statt wie im Hinspiel tief stehend auf die FCK-Offensive zu warten, standen die Mainzer hoch und attackierten früh. „Wir sind damit gut zurechtgekommen und haben uns dennoch viele Möglichkeiten erspielt“, betont Will. Bereits in der sechsten Minute traf Kian Scheer zur 1:0-Führung. Zuvor hatten sich die Lauterer über die rechte Seite durchkombiniert, von wo Ahmad Tajik den Ball zu Till Decker hereingab, der ihn zwar nicht optimal traf, aber für seinen Mitspieler auflegte. Die Betzebuben erspielten sich in der Folge zahlreiche Hochkaräter, die jedoch aufgrund eines ungenauen Abschlusses nicht verwertet wurden. Zudem wurden einige ansehnliche Möglichkeiten durch Abseitspfiffe gestoppt, deren Rechtmäßigkeit der FCK-Trainer in Zweifel zog.

Oberwasser

Direkt nach dem Wiederanpfiff erhöhten die Roten Teufel erneut durch Kian Scheer, der nach einem Steckball von Jeremiah Mensah nur noch den Mainzer Torwart ausspielen musste (44.). „Mit dem 2:0 belohnen wir uns endlich für unseren Aufwand und dann hätte das Spiel eigentlich gegessen sein müssen“, analysiert der 36-jährige Trainer. Denn direkt im Gegenzug leisten sich die Roten Teufel einen fatalen Abspielfehler im Aufbauspiel, den Tim Philipp Reske zum 1:2-Anschluss für den TV Mainz nutzte (45.). Die Mainzer witterten nun ihre Chance und erhielten vom FCK noch weitere Hilfe. Aufgrund eines vermeidbaren Foulspiels in der gegnerischen Hälfte kassierte Paul Riesmeyer seine zweite Gelbe Karte und dezimierte seine Mannschaft.

Die Gastgeber hatten nun Oberwasser und versuchten alles, um den Ausgleich zu erzwingen. „Die letzten 20 Minuten waren natürlich hektisch und wild, aber wir haben entschlossen dagegengehalten“, lobt Will seine Mannschaft. Die Lauterer blockten alle gefährlichen Schüsse und retteten die 2:1-Führung über die Zeit. „Wir waren zu schlampig im Abschluss und haben das Spiel so überhaupt erst eng werden lassen. Anderseits hat die Mannschaft auch eine tolle Mentalität gezeigt und ist mit dem Widerstand gut umgegangen“, fand Will auch positive Aspekte an der spannenden zweiten Hälfte. Der 13. Saisonsieg festigt den ersten Tabellenplatz der Roten Teufel in der B-Junioren-Regionalliga Südwest.

So geht es weiter

Als letzte Partie vor der Winterpause wartet am kommenden Wochenende ein Topspiel auf die U17 des 1. FC Kaiserslautern. Der Tabellenvierte SV Gonsenheim gastiert beim Spitzenreiter (Samstag, 13 Uhr, Sportpark Rote Teufel). Trainer Dennis Will blickt mit Vorfreude auf ein Duell zweier Mannschaften, die die Zuschauer mit offensiver Spielweise begeistern wollen.

Mit 13 Siegen aus 14 Spielen ist die erste Saisonhälfte bereits jetzt ein voller Erfolg. Zum Jahresabschluss wollen die noch ungeschlagenen Roten Teufel ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Der SV Gonsenheim musste sich zwar am vergangenen Wochenende gegen die U16 des FSV Mainz 05 II mit 0:2 geschlagen geben, doch gehören die Rheinhessen als Tabellenvierter zu der Spitzengruppe der B-Junioren-Regionalliga Südwest. „Gonsenheim versucht, gepflegten Fußball zu spielen und attackiert früh. Ich gehe davon aus, dass sie an dieser Gangart nichts ändern werden und wir ein attraktives Duell sehen werden, bei dem beide Teams alles versuchen und früh attackieren“, analysiert FCK-Trainer Dennis Will den Gegner und die anstehende Begegnung.

Besonders motiviert

Bereits in der vergangenen Woche beim 2:1-Sieg gegen den TRV Mainz agierte der Gegner überraschend aktiv und attackierte hoch. „Für die Entwicklung der Jungs ist das förderlich, wenn wir nicht immer gegen tiefspielende Gegner zurechtkommen müssen“, erklärt der 36-Jährige. Personell verbessert sich die Lage bei den Pfälzern. Owen Gibs und Dario Tuttobene konnten durch ihre Einwechslungen wieder an die Mannschaft herangeführt werden. Angesichts des attraktiven Gegners und der Möglichkeit, eine bisher perfekte Saison zum Halbjahresabschluss abzurunden, herrscht bei Dennis Will und der Mannschaft Vorfreude: „Die Zuschauer werden sich auf ein gutes Spiel zum Abschluss einstellen können. Wir wollten natürlich die drei Punkte holen und ungeschlagen in die Pause gehen“.