Jedes Jahr im Mai beginnt die Saison für die Kaiserslauterer Grillhütten, auch in Siegelbach. In diesem Jahr stehen dort einige Feste der ortsansässigen Vereine auf dem Plan: Zum Beispiel das Feiermausfest des Vereinsrings am 25. Juni, „KKJ Unplugged im Park“ am 9. Juli und der Dixieland-Frühschoppen am 10. Juli. Da kam die Pflasterung des Geländes gerade richtig.

Ein Arbeitseinsatz, der von Corona durchkreuzt wurde, konnte im April endlich umgesetzt werden: Der Weg zu den Toiletten wurde befestigt und gepflastert, sodass man künftig trockenen Fußes dorthin gelangt. Bereits 2019 hat der Vereinsring die benötigten Knochensteine beim Abriss eines ehemaligen Siegelbacher Firmengeländes bekommen. Seitdem lagen die Steine ungenutzt an der Grillhütte.

Die Steine hatten drei Jahre auf ihren Einsatz gewartet

In den Wochen vor Ostern folgte endlich die Umsetzung: An mehreren Tagen packten die Helfer – Alt und Jung – gemeinsam an und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Zuerst wurde die Fläche zwischen Grillhütte und Toilettencontainer mithilfe eines Radladers ausgehoben, dann mit Splitt gefüllt, abgezogen und gerüttelt.

Der größte Batzen: Die Knochensteine, die bekanntlich seit drei Jahren bereitlagen, mussten noch fachmännisch verlegt werden. An Ostersamstag wurde innerhalb kurzer Zeit ein großer Teil der Arbeit erledigt. Für die Grillhütte ist es ein großer praktischer sowie auch ein optischer Gewinn. Davon profitieren nicht nur die ortsansässigen Vereine, sondern auch alle Mieter.

„Vielen Dank an alle Helfer, die das Material mit dem Traktor gebracht, den Aushub mit dem Bagger erledigt und von Beginn mit der Planung bis zur Durchführung geholfen haben“, dankte Ortsvorsteher Gerd Hach. „Und auch den ehemaligen und aktuellen Straußbuben des KKJ für die tatkräftige Unterstützung beim Pflastern.“