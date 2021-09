Als er seinen neu gekauften Gebrauchtwagen zulassen wollte, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet sozusagen eine Lawine in Gang gesetzt. Laut Polizei hatte der Mann den Audi Q5 in einem anderen Bundesland erworben und wollte ihn nun ordnungsgemäß ummelden. Als er bei der Zulassungsstelle in Kaiserslautern die notwendigen Papiere vorlegte, fiel jedoch auf, dass etwas damit nicht stimmt. Wie sich herausstellte, waren sowohl die Zulassungsbescheinigung als auch die Kennzeichen gefälscht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Wagen als gestohlen gemeldet ist. Letzten Endes stellte die Polizei das Fahrzeug samt Zündschlüssel, den Kaufvertrag sowie die Papiere und die Kennzeichen sicher. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei und der Urkundenfälschung.