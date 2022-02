Sie ist zwar langsam vorbei, die Zeit der Geisterspiele, die Fans dürfen zurück ins Stadion, aber Ralf Fassbender wird das Spiel gegen Magdeburg wieder vom Keller aus verfolgen.

Der Lauterer ist FCK-Fan durch und durch. Von Kindheit an zog es ihn auf den Betze. „Als Lauterer bist Du einfach Betzefan“, erklärt er achselzuckend. Früher hat Ralf Fassbender mal selbst gespielt, „vor langer Zeit, schon in der Jugend beim Einsiedlerhof, später beim ASV und beim ESC West“. Früher war er auch bei fast allen Auswärtsspielen seines FCK. Heute konzentriert er sich auf die Heimspiele, hat dann in der Regel einen Platz auf der Südtribüne. „Wir werden ja alle älter“, sagt er.

Die Dritte Liga sei zwar „nicht so doll“, aber der Lauterer hält seinem Verein natürlich auch da die Treue. Er schaut mit seinen Freunden zusammen, die er seit ewigen Zeiten kennt und die „natürlich alle Lauterer“ sind, alle Spiele. Weil der Weg ins Stadion lange nicht möglich oder schwierig war, hat er seinen eigenen gefunden: Er und seine Freunde verfolgen die Spiele bei ihm im Keller. Da gibt es ein „Betze-Eck“ mit allerlei Fanutensilien. An der Wand hängt ein Trikot von Dominique Heintz, natürlich jede Menge Schals. Und für jeden gibt es ein FCK-Dubbeglas, das bei den Spielen mit Weinschorle gefüllt wird.

Geister im Keller

Kürzlich wurden er und seine Frau aber ausgebremst. „Ich hatte Corona und wir mussten in Quarantäne“, erzählt er. Dass die Fassbenders den FCK trotzdem sehen mussten, war natürlich klar. Sie hatten da so eine Idee: Sie veranstalten ein „Geisterspiel“ in ihrem Keller. Seine Frau holte die Halloween-Dekoration aus der Kiste, und bald saßen ein paar Geister auf den Stühlen, auf denen sonst ihre Freunde Platz nehmen und das Spiel auf dem großen Fernseher verfolgen.

Inzwischen ist das Ehepaar wieder topfit und raus aus der Quarantäne, aber auf den Berg gehen sie auch diesmal nicht. „Es sind zwar 10.000 Fans zugelassen, aber durch die Dauerkarteninhaber, die zuerst reindürfen, haben wir keine Chance“, meint Fassbender. Der es trotzdem kaum erwarten kann, bis das Spiel losgeht und die Stadionatmosphäre zu ihm in den Keller schwappt. „Ich freue mich schon so auf das Spiel. Wenn es nach mir ginge, könnte es sofort losgehen.“ Am Samstag, wenn 10.000 Fans auf dem Betze sind, sind seine Freunde wieder bei ihm im Betze-Eck, prosten sich mit den roten FCK-Dubbegläsern zu, feuern den FCK an und feiern mit Weinschorle, dass sie bald mal wieder hochkönnen auf den Betze.