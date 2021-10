Chaos rund um Kaiserslautern: Die Vollsperrung der Autobahn zwischen der Anschlussstelle West und Ramstein-Miesenbach hat bis zum späten Sonntagnachmittag nicht nur ungezählte Verkehrsteilnehmer Nerven gekostet. Auch die Polizei war schwer gefordert.

Bei der Autobahnpolizei stand das Telefon nicht mehr still. Zudem steuerten so einige ortsunkundige Fahrer die Dienststelle bei Siegelbach an, um dort Orientierungshilfe zu finden. „Das war schon alles sehr unübersichtlich. Wer sich hier nicht auskennt, dem konnte schon passieren, dass er dem Navigationsgerät nicht mehr vertraut und meint, auf dem falschen Weg zu sein“, berichtete auf Anfrage ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Bis zu sechs Kilometer hatte sich der Verkehr am Samstagvormittag gestaut, weil der gesamte Verkehr gemäß regulärer Umleitung erst an der Anschlussstelle West von der Autobahn abgeleitet wurde. Wer konnte, verließ die A6 dann schon an der Abfahrt Centrum oder sogar bereits an der Abfahrt Ost. Das wiederum führte zu Behinderungen auch im Stadtgebiet. Massives Verkehrsaufkommen gab es auf der B270 und der anschließenden L386, der sogenannten Umgehungsstraße, über die sich eine Fahrzeuglawine über Weilerbach und durch den Mackenbacher Kreisel in Richtung Ramstein und die dortige Autobahnauffahrt wälzte.

Unfall, Pannen und medizinischer Notfall

Ein schwerer Unfall hatte die Lage am anderen Ende des gesperrten Autobahnabschnitts sogar noch verschärft.

Wie die Polizei Landstuhl am Montagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, war am Samstagvormittag gegen 11.30 Uhr in der Autobahnabfahrt Landstuhl-West eine Frau mit ihrem Wagen auf ein anderes Auto aufgefahren. Bei dem Zusammenprall haben nach Polizeiangaben zwei Insassen schwere Verletzungen erlitten. Zudem entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt 50.000 Euro bezifferte. Wie die Autobahnpolizei weiter mitteilte, haben mehrere Fahrzeuge im Stau noch Pannen erlitten. Darüber hinaus wurden noch einige weitere kleine Unfälle registriert. Zudem mussten sich Einsatzkräfte zu einem Auto durchkämpfen, um einem Kind Hilfe leisten zu können. In einem Personenwagen inmitten des Staus war es – ohne dass dabei ein Unfall eine Rolle gespielt hätte – zu diesem medizinischen Notfall gekommen. Laut Polizei konnte dem Kind geholfen werden.