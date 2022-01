Empört ist RHEINPFALZ-Leser Wolfgang Günther über ein Verwarnungsgeld von 55 Euro, weil er sein Fahrzeug um 7.57 Uhr in der Welschgasse in Erzhütten mit einer Seite auf dem Bürgersteig abgestellt hat, um schnell zum Bäcker zu gehen.

Wolfgang Günther wollte sich am Donnerstag, 13. Januar, in der Bäckerei Hinz seine morgendlichen Brötchen holen. Doch der Parkplatz sei zu der Zeit wegen Baumfällungen oder anderer Arbeiten gesperrt gewesen. Auch sei in der Welschgasse, einem reinen Wohngebiet, kein Parkplatz zu bekommen gewesen. „Ich hatte nur fünf Minuten benötigt, um meine Backwaren zu besorgen.“ Wieder am Auto, entdeckte er den Strafzettel.

Eine Geldstrafe über 55 Euro hält Wolfgang Günther in dieser Situation für übertrieben. Zumal es sich bei der Bäckerei um ein neues Café handele, das die Unterstützung der Bürger benötige. Bei einer Vorsprache beim Ordnungsamt sei seine Reklamation mit der Begründung abgelehnt worden: „Parken auf dem Bürgersteig ist nicht erlaubt.“ Er hätte ein paar Straßen weiter laufen sollen.

„Keine freien Parkplätze gefunden“

„Aber es ist doch ein reines Wohngebiet, wo es keine freien Parkplätze gibt und solche nur für Anlieger reserviert sind“, gibt Wolfgang Günther zu bedenken. Das Ordnungsamt solle seiner Meinung nach die Tempo-30-Zonen in der Talstraße besser kontrollieren und nicht einfach beim Einkaufen von fünf Minuten eine Verwarnung von 55 Euro aussprechen.

Wie die Pressestelle der Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, werden im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs Schwerpunkte gesetzt. So auch bei der Kontrolle der Gehwege im Bereich von Schulen und Kindergärten sowie auf Schulwegen.

Gehwegparken ist grundsätzlich verboten

„Das Gehwegparken ist laut Straßenverkehrsordnung grundsätzlich verboten, sofern es nicht durch eine Beschilderung oder Markierung erlaubt ist“, erinnert eine Pressesprecherin. Der von Günther beparkte Gehweg sei der einzige Gehweg, der aus dem Sackgassen-Wohngebiet Welschgasse, Steigerhügel, Erzgasse, Grubenweg, Hüttenweg auf die Erzhütter Straße herausführe. In der Erzhütter Straße befinden sich die Grundschule und ein Kindergarten. Die Verwarnung sei um 7.57 Uhr ausgestellt worden, also zu einer Zeit, in der zu Fuß, mit dem Roller, mit dem Kinderwagen zur Grundschule oder in den Kindergarten auf dem Gehweg gelaufen wird.

Der Tatbestand 112454 („Sie parkten verbotswidrig auf dem Gehweg“) sei dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog entnommen. Das Verwarnungsgeld von 55 Euro sei also deutschlandweit so festgesetzt, hebt die Pressesprecherin hervor und ergänzt: „Wir bedauern, dass Herr Günther seinen üblichen Parkplatz wegen Baumfällarbeiten nicht nutzen konnte. Dies berechtigt ihn allerdings nicht zum Gehwegparken. Er hätte sich einen regulären Parkplatz in der Nähe suchen müssen.“