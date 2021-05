Über Mittelbrunn in die 2. Bundesliga? Für die Erfenbacherin Kathrin Weiß, mittlerweile in Diensten des saarländischen Fußball-Regionallisten SV Göttelborn, bietet sich diese Chance im Juni. Denn nach Monaten der fußballfreien Zeit stehen für den Klub, seit Ende des vergangenen Jahres die fußballerische Heimat der 31-Jährigen, die Relegationsspiele auf dem Plan.

Jahrelang kickte Kathrin Weiß, die bei der Volksbank Kaiserslautern im Marketing arbeitet, beim 1. FC Mittelbrunn. Landesliga-Tristesse für die talentierte Stürmerin, die in Manier von Robert Lewandowski und Gerd Müller auch mal 40 Tore in einer Saison erzielte. „Ich habe fast immer die Torjäger-Kanone gewonnen“, erzählt Weiß von ihrer Landesliga-Zeit.

Dennoch wollte die Stürmerin, die als Elfjährige erstmals mit den Jungs beim TuS Erfenbach gegen das Leder trat, es dann doch noch mal wissen. Im vergangenen November fragte die Multisportlerin, die auch Tennis in Siegelbach spielt, für ein Probetraining beim SV Göttelborn an. Die Zusage kam, Weiß überzeugte und war fortan in Diensten des Teams aus dem Saarland, das mit dem SV Elversberg kooperiert.

Jetzt steht einer ihrer größten sportlichen Erfolge in Aussicht für Weiß, die nebenher noch Marketing und digitale Medien in Frankfurt am Main studiert. Ganz fremd ist er ihr nicht. Denn die Erfenbacherin erlebte im Bahnradsport bis zum Abitur eine erfolgreiche Zeit. Dort kreuzten sich ihre Wege im Junioren-Nationalkader auch mit der früheren Weltklasse-Athletin Miriam Welte. Einmal landete sie sogar auf der 500-Meter-Sprintdistanz auf dem Treppchen, wurde Dritte bei den nationalen Meisterschaften. Die Entscheidung gegen den Profisport fiel dann doch, weil der Weg in die Weltspitze zu weit war.

Mitte Juni geht’s um den Aufstieg

„Ich habe dann zuerst beim SC Siegelbach in der zweiten Mannschaft gespielt, später dann auch in der Regionalliga“, erzählt Weiß, die später nach Mittelbrunn wechselte. Durch ihren neuerlichen Wechsel zum SV Göttelborn konnte Weiß trotz des Coronavirus’ zumindest trainieren. Das DFB-Pokalspiel im vergangenen Dezember gegen den Bundesligisten SC Sand (1:4) verpasste sie noch.

Die 1,70 Meter große und durchsetzungsstarke Angreiferin will nun aber bei den Relegationsspielen erstmalig Spielzeit für ihren neuen Klub sammeln. „Wir werden wahrscheinlich gegen den VfL Bochum oder die Sportfreunde Siegen spielen“, berichtet Weiß, die von Kai Klankert trainiert wird. Gegen die beiden möglichen Konkurrenten sieht sie ihre Mannschaft in einer guten Position für die Spiele am 20. und 27. Juni. „Ich würde gerne den Weg mit dem Klub in die 2. Bundesliga gehen“, sagt die Stürmerin, deren Team nach einer Trainingspause im April wieder intensiv auf die Spiele hinarbeitet.

Anderes Niveau im neuen Team

Fünfmal in der Woche steht sie dann auf dem Platz, fährt mit Laura Ofiara (Bruchmühlbach-Miesau) und Cantara Ajami (Kaiserslautern) in einer Fahrgemeinschaft an die Kaiserlinde in Elversberg. „Ich würde sagen, ich habe mich gut im Team integriert. Meine Ausdauer hat mir dabei schon geholfen“, erklärt die Bankangestellte, wobei sie wegen der Einschränkungen durch das Coronavirus nicht die üblichen Teamabende als Anknüpfungspunkt hatte. Sie sei vor allem taktisch gefordert gewesen. „Das ist etwas ganz anderes als in Mittelbrunn. Meine Mitspielerinnen habe eine ganz andere Ausbildung. Die meisten haben in der Saarlandauswahl gespielt. Da hat beim Spiel jeder seine Zone, in der er sich aufhält“, sagt Weiß, die auch davon berichtet, dass sie als Stürmerin nun merklich weniger Chancen habe, ein Tor zu schießen. „Da muss man vor dem Tor dann schon eiskalt sein.“

Mit Deutscher Meisterin auf dem Platz

Dass das Niveau deutlich höher ist, ist auch an einer ihrer Mitspielerinnen erkennbar. Selina Wagner hat mit dem VfL Wolfsburg je zwei Deutsche Meisterschaften und Pokalsiege gefeiert, zweimal die Champions-League gewonnen, wurde zudem Weltmeisterin mit der U20-Nationalmannschaft und spielte auch für den SC Freiburg und den SC Sand. „Sie ragt natürlich heraus. Es ist sehr motivierend, mit ihr zusammen zu spielen“, erzählt Weiß.

Nun brennt sie aber auf ihr erstes Spiel im Dress des SV Göttelborn. „Ich will alles dafür geben, mich zu beweisen. Ich konnte bisher noch nicht zeigen, wie ich in Spielsituationen ticke.“ Sie würde am liebsten 90 Minuten auf dem Rasen stehen, wolle jedoch keinesfalls einen Anspruch darauf erheben. „Mein Trainer meinte, ich bin an der Mannschaft dran. Ich will aber auf jeden Fall spielen, gerne auch als Einwechselspielerin.“