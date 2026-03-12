Wissenwertes über Graue Zellen oder Hildegard Knef: Hier kommen die Kultur- und Freizeittipps für Kaiserslautern, den Kreis Kusel und den Donnersbergkreis.

Seit einiger Zeit gibt es im Lauterer Luther Club in Kooperation mit der Emmerich-Smola-Musikschule wieder regelmäßig Live-Veranstaltungen. Ganz neu ist die Reihe „Blues-Wohnzimmer“, die nächste Woche an den Start geht. Und damit’s auch gleich richtig einschlägt, ist Lauterns unumstrittener Blues-Chef Albert Koch mit von der Partie.

Los geht’s mit dem „Blues-Wohnzimmer“ im Luther in der Martin-Lutherstraße 8 am Mittwoch, 18. März, ab 20 Uhr. Wie gesagt ist Albert Koch mit seiner Blues-Harp am Start. Dazu sitzt Elmar Federkeil am Schlagzeug, und Lukas Schüssler sowie Michael Schmitt greifen in die Saiten von Gitarre und Bass. Versprochen wird bei der Reihe, die sozusagen aus Saarbrücken importiert wird, „Blues im Club-Format, direkt, ehrlich und ohne Schnick-Schnack“. Karten an der Abendkasse oder unter 0174 2022890 sowie unter www.kaiserslautern.de

Skandinavischen Folk und ebensolche Singer/Songwriternummern – sicher mit Tiefgang – spielt das Randi Tytingvag Trio am Freitag, 13. März ab 20 Uhr im Lauterer Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenser Straße 32. Laut Info warm und intensiv. Karten über www.salon-schmitts.de

Kommen mit ihrem Genesis-Programm am Freitag, 13. März, ins Ramsteiner Congress Center: Giant Hogweed. Foto: Band

Die Gruppe Giant Hogweed (Ex-Nursery Crime) spielt ein Genesis-Tributeprogramm am 13. März ab 20 Uhr im Ramsteiner Congress Center . Am Samstag, 14. März, wird am gleichen Ort ab 19 Uhr gezaubert: Die Magier und Hypnotiseure Golden Ace sind zu Gast. Am Sonntag, 15. März, folgt ab 17 Uhr ein „Villa Musica“-Konzert mit Musik von Liszt, Wagner oder Brahms. Silke Avenhaus sitzt dabei am Klavier, dazu treten Stipendiaten der Landesstiftung auf. Karten und Infos: unter https://congress-center-ramstein.de.

Im Irish House an der Eselsfürth sind am 13. März ab 20.30 Uhr die beliebten Rock’n’Roller Boppin B einmal mehr zu Gast. Karten: irishhouse-kl.de. Bereits keine Tickets mehr gibt es für den Irish-House-Auftritt der offenbar noch beliebteren Band Fused am 14. März, die als „Rockfeinschmecker“ für gute Laune sorgen.

In der Kuseler Fritz-Wunderlich-Halle tritt am 13. März ab 19.30 Uhr das Kabarettduo Alice Hoffmann & Bettina Koch auf. Nicht nur die Saarländerin Alice Hoffmann ist schon lange als spitzzüngige Bühnenkünstlerin bekannt. Beim Programm „Von Lust und Liebe im Alter“ bleibt da sicher kein Auge trocken. Karten gibt’s über 06381 424-496.

Am Samstag, 14. März, ab 20 Uhr steht im Mackenbacher Saal Kaiser in der Hauptstraße ein „Hautnahkonzert“ mit der siebenköpfigen Combo Room4Voices an. Karten an der Abendkasse.

Weil alle anderen Auftritte ausverkauft waren, bieten Die Untiere am 14. März ab 20 Uhr in der Schreinerei der Kammgarn einen Zusatzauftritt mit ihrer kabarettistischen Show „750 Jahre sind nicht genug“ zum Lauterer Stadtjubiläum. Karten bei Thalia oder unter www.kammgarn.de

Am 14. März ab 15 Uhr kümmert sich der Wissenschaftler Jan Pielage im 42 in der Eisenbahnstraße 42 in Kaiserslautern ums Gehirn. Der Vortrag der Reihe „Live um 3“, bei der es aktuell um Biologie geht, ist sicher interessant und dazu noch kostenlos. Gehirne müssen allerdings selbst mitgebracht werden.

Die Band 4 gewinnt, die den Fantastischen Vier huldigt, spielt am 14. März bei der 18. »Kerchemer Tributenacht«. Foto: Lucas Günzel

Die Fanta 4-Coverband 4 gewinnt (benannt in Anlehnung an deren zweites Album) tritt bei der 18. Kerchemer Tributenight am 14. März ab 20 Uhr in der Kirchheimbolander Stadthalle auf. Mit bekannten Hits der Fantastischen 4 wie „Die da“, „Sie ist weg“, „MFG“ oder „Troy“. Karten über 06352-750-4777.

Das rührige Amateurensemble Pälzer Komödie hat wieder ein neues Stück eingeübt: ein furioses Lustspiel namens „E gemiedlicher Owend“ aus der Feder von Ingo Sax. Im Mittelpunkt: ein Baggerfahrer namens Manni, seine Frau Monika – und deren plötzlich auftauchende Freundinnen, die ihren ganz eigenen Partyabend feiern wollen. Da macht Manni eben mit. Die Premiere dazu läuft am 14. März ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Landstuhl . Karten hierfür und für weitere Vorstellungen unter 06371 92340, www.stadthalle-landstuhl.de und über rheinpfalz.de/ticket.

In Trippstadt ist am 14. März im Landgasthof Zum Schwan die Irish-Folk-Band Assana zu Gast. Angekündigt ist traditionelle irische Musik „vom gefühlvollen Air bis zu schnellen Jigs und Reels, alte und zeitgenössische Songs“. Mit irischer Harfe und Dudelsack, Gitarre, Tin Whistle und Gesang. Kartenvorverkauf unter info@schwan-trippstadt.de oder Telefon 06306 92130.

Noch bis 28. März ist die „Kunst im Park“-Ausstellung des Ateliers von Keramikkünstlerin Ilo Jung auf dem Schmalfelderhof zu sehen. Dieser liegt zwischen St. Alban und Gaugrehweiler. (Richtung Mannweiler-Cölln) Geöffnet ist die Frühlingsausstellung immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr (außer 15. März).

Am 15. März ab 14 Uhr steht im Cotton Club der Kammgarn ein „Kinder-Mitmachkonzert“ mit Nielsen an. In Songs wie „Piraten“ oder „Sommerferien“ spricht Nielsen aktuelle Kinderthemen an, inklusive Elektro-Beats. Karten unter www.kammgarn.de.

Hannelore Bähr widmet sich wieder Hildegard Knef. Foto: T. Brenner

Die Pfalztheater-Schauspielerin Hannelore Bähr und der Pianist Frank Kersting inszenieren am 15. März ab 18 Uhr ihr Programm „Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen“ rund um Hildegard Knef. Angekündigt ist eine musikalisch-biografische Reise durch das Leben der Künstlerin. Der Abend läuft in den Räumen der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern im Waldschlösschen , Bremerstraße 12. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das Blechbläserensemble Brass Cats spielt Musik von der Renaissance bis in die Moderne. Am 15. März ab 17 Uhr im Kuseler Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße. Karten dafür über 06381- 424-496.

Im Rahmen der großen Kaiserslauterer Pfalzgalerie -Ausstellung „Tina Blau. Im Freien“ gibt’s am 15. März ab 11 Uhr eine Matinee-Lesung unter dem Titel „Wiener Moderne“ mit dem Lauterer Literaturspezialisten Morphy Burkhart. Er stellt Bücher vor, die um 1900 entstanden sind. Anmeldungen über: anmeldung@mpk.bv-pfalz.de oder über Telefon 0631 3647 201.

Eine besondere Lesung gibt es in der Schau zu Tina Blau (hier mit ihrem Malerwagen um 1911/12) in der Pfalzgalerie. Foto: elvedere-Bildarchiv/mpk

Am Dienstag, 17. März, ab 20 Uhr kommt die Power-Pop-Combo Private Lives ins Kuseler Kulturzentrum Kinett , Am Hofacker 11. Weiter geht’s im schönen Kusel am 19. März mit Post Punk und der Straßburger Band Pales. Karten und weiteres unter www.kinett-kusel.de.

In der Lauterer Friedenskapelle in der Friedensstraße 42 steigt am 18. März ab 19.30 Uhr eine neue Ausgabe der beliebten Reihe „Wednesday Jazz & Blues“. Diesmal mit eigenwilligen Jazzimprovisationen des Duos Present Art Collection alias Helmut Engelhardt und Martin Haberer. Sicher hörenswert! Karten unter www.friedenskapelle-kl.de.

Die monatliche Reihe Glock’n’ Soul im Lauterer Glockencafé Ecke Glocken- und Weberstraße geht am Donnerstag, 19. März, ab 20 Uhr in eine weitere Runde. Mit dem Alman Groove Collective und Special Guest Pouya Nemati am Mikrofon. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Und jetzt viel Spaß – und den Wald nicht vergessen! Ist ja nicht weit weg bei uns.