Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Beginn der Sommerferien sollen die städtischen Bäder Waschmühle und Warmfreibad öffnen. Zwei Badezeiten sollen in der Corona-Zeit angeboten werden, eine morgens, eine nachmittags. Der Eintritt geht über ein Online-System.

In der Online-Buchung sahen zwei Leserinnen ein Problem für eine bestimmte Gruppe an Badegästen. Was machen ältere Menschen, die über keinen Computer verfügen? Nicht