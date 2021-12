Bis Ende Februar 2022 werden „zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit“ rund um Kaiserslautern noch etliche Gehölzpflegearbeiten durchgeführt.

Wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern (LBM) mitteilt, werden zum einen nach Abstimmung mit den Naturschutzbehörden stand- und bruchgefährdete Gehölze entnommen und zum anderen Äste, „die in das Lichtraumprofil beziehungsweise in Sichtflächen hineinwachsen“, zurückgeschnitten. In Abschnitten mit hoher Wildunfallrate soll durch Niedrighalten des angrenzenden Bewuchses verhindert werden, dass sich Wild lang am Fahrbahnrand aufhält. Laut LBM „führen solche Maßnahmen erfahrungsgemäß zu einer Reduzierung der Wildunfälle“. Schwerpunkte der Arbeiten werden die Bereiche B270 zwischen Hohenecken und Einmündung L500 Karlstal, L502 zwischen Kaiserslautern und Walzweiher und L503 zwischen Kaiserslautern und Antonihof sein. Die Arbeiten sollen größtenteils unter halbseitiger Sperrung durchgeführt werden, beim Fällen einzelner Bäume könne es notwendig werden, den Verkehr kurzzeitig anzuhalten.