Ohne ihn explizit zu nennen, reagiert die Stadtbildpflege mit einer Pressemitteilung auf die harsche Kritik des Obst- und Gartenbauvereins Dansenberg. Der hatte einen Aufruf an den städtischen Eigenbetrieb gerichtet und ihm „Kahlschläge“ vorgeworfen.

Ohne ihn explizit zu nennen, reagiert die Stadtbildpflege mit einer Pressemitteilung auf die harsche Kritik des Obst- und Gartenbauvereins Dansenberg. Der hatte einen Aufruf an den städtischen Eigenbetrieb gerichtet und ihm „Kahlschläge“ vorgeworfen. Ende März hatten sich die Mitglieder des Vereins in einem Appell an die Stadtbildpflege gewandt, unter anderem sollten „unfachmännische Kahlschläge überall in der Stadt“ aufhören. Ebenso solle „jedem Arbeitstrupp von unausgebildeten Arbeitern ein Vorarbeiter mit Fachkenntnissen zur Seite gestellt werden“.

In einer allgemeinen Pressemitteilung geht die Stadtbildpflege nun auf die Vorwürfe ein: So seien täglich 65 Mitarbeiter der Stadtbildpflege im Einsatz – über die Hälfte von ihnen sind laut Mitteilung ausgebildete Fachkräfte und haben ihr Handwerk erlernt.

Rahmenplan legt fest, wie welche Grünanlage gepflegt wird

Anders als bei der Pflege eines privaten Gartens verfüge die Stadt über einen Rahmenplan, der konkret festlegt, wie die jeweiligen Grünanlagen über das Jahr gepflegt werden. „Der Stadt- und der Volkspark haben dabei einen weitaus intensiveren Pflegeaufwand, als kleine Grünflächen entlang einer stark befahrenen Straße“, erläutert Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege den Hintergrund des sogenannten Grünflächenpflegekonzepts.

„Ein Vergleich unserer Arbeit mit der eines Hobbygärtners hinkt daher. Personal und Arbeitsgeräte kommen bei uns gebündelt zum Einsatz. Bei den Arbeiten im Straßenbegleitgrün setzen wir zum Beispiel verstärkt auf die Aspekte der Verkehrssicherheit. Generell fließen natürlich auch Gesichtspunkte aus dem Natur- und Artenschutz bei den Pflegemaßnahmen mit ein und wir verwenden ökologisch arbeitende Maschinen“, so die Werkleiterin. Mit neuen Maschinen könne deutlich besser auf die ökologisch vertretbare Mähhöhe reagiert werden.

Intensiver Austausch mit Naturschutzverbänden

Dazu habe auch ein intensiver Austausch mit den Naturschutzverbänden stattgefunden und die Mähhöhen wurden einvernehmlich so angepasst, dass sie Insekten weiter einen Lebensraum bieten können aber dennoch keine zusätzlichen Mähgänge erforderlich werden. Mit den neuen Baumscheren ließen sich Zweige und Äste im Straßenbegleitgrün wesentlich gezielter und für den Baum verletzungsärmer bearbeiten.

Bei der Baum- und Gehölzpflege würden gezielt Stockschnitte, Verjüngungsschnitte und Verkehrssicherungsschnitte durchgeführt und wildwachsendes Gehölz und Ausläufer entfernt. „Ein Stockschnitt wirkt zunächst sehr kahl und leblos. Er wird eingesetzt, damit das Gehölz sich nach dem Schnitt wieder von unten neu aufbauen kann. Im Laufe der Vegetationsperiode wird die Pflanze aber wieder kräftig und gesund nachwachsen. Wir berücksichtigen selbstverständlich immer die Nist- und Brutzeiten von Vögeln und wo möglich auch den Insektenschutz“, erläutert Thomas Wiesner, zuständiger Leiter der Abteilung Grünpflege.

Hinweise nimmt die Stadtbildpflege entgegen

Gerade während der nun beginnenden Vegetationszeit halte sich das Team der Grünpflege bereit, schnellstmöglich und effektiv alles gepflegt zu halten. „Wir arbeiten alle Grünanlagen nach Plan ab. Wo es ein paar Tage länger dauert, bis wir die Pflegemaßnahmen vornehmen können, bitten wir um Verständnis. Gerne nehmen wir Hinweise aus der Bevölkerung entgegen, wenn das wuchernde Grün zum Beispiel eine Verkehrsgefährdung darstellt“, erklärt die Stadtbildpflege-Chefin.

Info

Kontakt Stadtbildpflege ist möglich per Telefon, 0631 365-1700, und per E-Mail an kundenservice@stadtbildpflege-kl.de