Was am Wochenende in Stadt und Kreis Kaiserslautern wichtig war.

Wer Konstanz und Verlässlichkeit auf dem Teller bevorzugt, ist im Balkan-Grill in der Mühlstraße gut aufgehoben. Köchin und Inhaberin Verica Petrovic, die alle nur Vera nennen, serviert in unserer Serie „Küchenplauderei“ einen Klassiker: Pljeskavica mit Djuvec-Reis.

Die Ausschreitungen in der Silvesternacht in etlichen deutschen Städten schockierten auch die OB-Kandidatinnen und -Kandidaten. In Kaiserslautern darf es nicht soweit kommen, sind sie sich einig. Doch wie man dies am besten erreicht, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Er ist klein, der Gersweilerhof. Nur rund 100 Haushalte gibt es hier und gerade mal zwei Straßen. Als Ortsteil gehört er zum Kaiserslauterer Stadtteil Erlenbach. Wer hier spazieren gehen will, gelangt ganz schnell auf die Höhe – und wird mit herrlichen, ungewohnten Ausblicken auf die Stadt im Herzen des Pfälzerwaldes belohnt.

Zwei junge Männer haben am späten Freitagabend mit ihrem aggressiven Verhalten zunächst die Security einer Musikkneipe und später die Polizei beschäftigt.

Endlich selbst hinter dem Steuer sitzen: Gerade für Jugendliche die auf dem Land wohnen, wo die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu wünschen übrig lässt, ist das ein großes Ziel. Viele machen deswegen schon den „Führerschein ab 17“. Was Fahrlehrer zu dem Modell sagen.

Die Staudengärtner haben die Indianernessel zur Staude des Jahres 2023 auserkoren. Schmetterlinge, Bienen, Hummeln und Co. stehen ganz besonders auf diese nicht heimische Pflanze. Aus gutem Grund. Warum die Indianernessel eine Versorgungslücke schließt.