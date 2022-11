Auf der Landstraße 394 zwischen Neuhemsbach und Alsenborn ist es am Mittwochnachmittag zu einer Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 16.15 Uhr der 64-jährige Fahrer eines VW Passats von Neuhemsbach nach Alsenborn, als ihm kurz hinter dem Wanderparkplatz Billesweiher ein Mercedes entgegenkam. Der Mercedes fuhr zu weit links, sodass sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Der Spiegel am Passat wurde dabei beschädigt. Der 64-Jährige wendete und begab sich zurück zur Unfallstelle. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Er war weitergefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fragt: Wem ist am Mittwochnachmittag ein schwarzer Mercedes mit beschädigtem Außenspiegel aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen.