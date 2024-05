In der Gruppe Süd der Dart-Bundesliga schlägt an diesem Samstag die Stunde der Wahrheit. Beide Mannschaften aus der Barbarossastadt, der Dartverein und der Dartclub Nostra DartMus, müssen auswärts antreten und benötigen noch Punkte, um sich vor dem Abstieg zu retten.

Auf den beiden Abstiegsplätzen liegen der Dartclub Wolfsölden und Darts Pub Walldorf mit jeweils sechs Punkten. Unmittelbar davor der Dartverein Kaiserslautern mit neun Punkten und der Dartclub Nostra DartMus mit zehn Punkten. Der Dartverein braucht zwei Punkte und der Dartclub einen, um das sichere Ufer zu erreichen. Dabei können sich die beiden Teams aus der Barbarossastadt gegenseitig Schützenhilfe liefern. Der Nostra DartMus spielt in Wolfsölden und hat die beiden abstiegsgefährdeten Mannschaften mit jeweils sechs Punkten als Gegner.

Angeschlagene Mannschaften können am Schlusstag der Meisterschaftsrunde allerdings noch mal gefährlich werden, weshalb Mannschaftsführer Andreas Altmeier auf sein bewährtes Team setzt. „Ein Punkt ist zu holen, damit ist der Klassenerhalt sicher“, erklärt der Mannschaftsführer. Wenn der Dartclub Hawks Vilsbiburg seine beiden Begegnungen verliert und Nostra DartMus beide Spiele gewinnt, ist sogar noch ein Platz denkbar, der zur Teilnahme an der Bundesliga-Endrunde berechtigt.

DVK in Karlsruhe, Nostra DartMus in Wolfsölden

Mit den beiden Siegen wäre dem Dartverein geholfen, der aber noch eine große Hürde zu bewältigen hat. Der DVK hat es mit einer schweren Aufgabe an diesem Samstag zu tun. In Karlsruhe spielt das Team gegen den Spitzenreiter, den Sportclub Karlsruhe, und anschließend gegen das zweitplatzierte Team, den Dartclub Dartmoor Darmstadt. Beide Mannschaften haben sich bereits für die Teilnahme an der Endrunde am Samstag und Sonntag, 25./26. Mai, im nordrhein-westfälischen Gevelsberg qualifiziert und können locker aufspielen.

Das wollen auch die Spieler um Mannschaftsführer Ralf Schehrer, die somit zum Erfolg kommen wollen. Ein Punkt dürfte möglich sein, und mit der Schützenhilfe des Kaiserslauterer Brudervereins wäre der Verbleib in der Dart-Bundesliga besiegelt.